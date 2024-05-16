İnternetten aldığı ceketin cebinden çıkan kullanılmış peçete ve sakıza dokunan kadın, Covid oldu

Pretty Little Thing'den online olarak yeni bir ceket satın alan bir kadın, ceketin cebinde kullanılmış bir mendil ve sakız paketi bulduktan sonra COVID-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.

Londra'da yaşayan kadın, £15 değerindeki trençkotun cebine elini soktuğunda kullanılmış mendili fark ettiğini söyledi. 36 saat sonra kendini kötü hissetmeye başladı ve ardından COVID-19 testi pozitif çıktı.

The Sun gazetesine konuşan kadın, "Aylarca evden çalışıyordum, bu yüzden kendimi ödüllendirmek için bu ceketi ve birkaç başka şey satın aldım. Ceket geldiğinde giydim ve yaklaşık bir saat kadar üzerinde tuttum. Daha sonra cebime elimi sokup kullanılmış bir mendil ve sakız paketi buldum. Çığlık attım ve fiziksel olarak mide bulantısı hissettim, hemen ceketi çıkardım" dedi.

Kadın, Pretty Little Thing ile iletişime geçerek durumu bildirdiğini ancak firmanın ilgilenmediğini ifade etti. "Ertesi gün kendimi hasta hissetmeye başladım, tat ve koku kaybı, öksürük ve ateşim oldu. Hiç iyi hissetmedim ve COVID testi yaptırdım, sonuç pozitif çıktı. Evden çalışıyordum ve dışarı çıkmamıştım, bu yüzden virüsü sadece ceketten ve mendilden kapmış olabilirim. Pretty Little Thing'e söyledim ama beni geçiştirdiler" dedi.

Pretty Little Thing, durumu araştırdıklarını açıkladı. Şirket, ceketin Clipper Logistics adlı bir depo tarafından gönderildiğini belirten bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Clipper Logistics olarak, müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerin merkezinde insanlar yer alır ve işimizin her aşamasında en yüksek hizmet ve müşteri deneyimi standartlarını sağlamak için sıkı eğitim ve kalite güvence süreçlerimiz bulunmaktadır. Ürünün kendi yüksek standartlarımıza ulaşamadığı için özür dileriz ve yapılan şikayetle ilgili kapsamlı bir araştırma yürütmekteyiz" denildi.