Gürcistan'dan gelen hasta Trabzon'da ameliyatla yeniden sağlığına kavuştu

TRABZON (AA) - Gürcistan'da kanser şüphesiyle Trabzon'a gelen Nugzar Tsilosani, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinde geçirdiği başarılı operasyonun ardından yeniden sağlığına kavuştu.

KTÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Gürcistanlı 50 yaşındaki Tsilosani'nin ağzından öksürükle kan gelmesi sonrası ülkesinde bir sağlık merkezine başvurduğu belirtildi.

Ülkesinde yapılan tetkikler sonucu bilgisayarlı tomografide Tsilosani'nin sol akciğer alt kısmının şişmediği ve destroye (çürüme) belirtisi görüldüğü aktarılan açıklamada, hastaya akciğer kanseri olabileceğinin iletildiği aktarıldı.

Açıklamada, hastanın tedavi için Türkiye'ye gelerek KTÜ Farabi Hastanesine başvurduğu belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Prof. Dr. Celal Tekinbaş ve ekibi tarafından Farabi Hastanesinde yapılan tetkiklerinde, sol akciğerin alt kısmının havalanmadığı ve kaburgalar ile akciğer arasındaki boşlukta enfeksiyon sıvısı ampiyem oluştuğu, parankim dediğimiz et yapısının ileri derecede bozulduğu görüldü. Bu görüntünün sadece kanserde değil başka birçok akciğer kaynaklı hastalıklarda da olabileceği hastaya anlatılarak ameliyat kararı alındı."

Yapılan klasik sol posterolateral torakotomi açık ameliyat sonrası hastanın ağzından öksürükle kan gelişinin kesildiği ve nefes darlığının düzeldiği vurgulanan açıklamada, "Alınmış olan parçanın biyopsi incelemesinde, hastanın kanser olmadığı bronşiektazi denen akciğer soluk borusunun yapısının ileri derecede bozularak akciğerin parankim gaz değişiminin olduğu et kısmının da çürümesi sonrası oluşan hastalık olduğu anlaşıldı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, taburcu edilen hastanın hem sağlığına tekrar kavuşmanın hem de kanser olmadığını öğrenmenin mutluluğu ile ülkesine döndüğü belirtildi.