Erzincan UMKE Ekibi Libya'da Sel Felaketinde Görev Yapmak Üzere Yola Çıktı

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı UMKE ekibi, Libya'da yaşanan sel felaketinde görev yapmak üzere yola çıktı. Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen yardım çalışmaları çerçevesinde Erzincan'dan UMKE ekibi, afetzedelere sağlık hizmeti sunmak üzere görevlendirildi.

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı UMKE ekibi, Libya'da yaşanan sel felaketinde görev yapmak üzere yola çıktı.

Libya'da binlerce insanın yaşamını yitirdiği sel felaketi sonrası Türkiye'den yardım eli gecikmedi. Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen yardım çalışmaları çerçevesinde Erzincan'dan UMKE ekibi, afetzedelere sağlık hizmeti sunmak üzere görevlendirildi. UMKE ekibi Erzincan'dan Libya'ya doğru hareket etti.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bakanlığımız tarafından bölgede kurulan sahra hastanesinde görev yapacak olan ekiplerimiz, selden etkilenen yerel halkın yaralarını saracak. Tüm ekiplerimize görev yerlerinde başarılar diliyoruz. Selden etkilenen tüm Libya halkına da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi. - ERZİNCAN