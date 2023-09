Dünya İlk Yardım Günü: İlk Yardım Mobil Uygulamaları Hayat Kurtarıyor

Dünya İlk Yardım Günü'nün bu yılki teması 'Dijital Dünyada İlk Yardım: Herkese, Her Yerde Her Zaman Ulaşın' olarak belirlendi. Kızılay, mobil uygulamalar ve eğitim programlarıyla ilk yardım bilincini arttırmayı hedefliyor.

İlk yardımın hayat kurtarmadaki önemine dikkat çekmek için tüm dünyada kutlanan Dünya İlk Yardım Günü'nün bu yılki teması 'Dijital Dünyada İlk Yardım: Herkese, Her Yerde Her Zaman Ulaşın' olarak belirlendi. Bu tema ile ilk yardım eğitiminin alınması ve unutulmasının önüne geçmek amacıyla ilk yardım mobil uygulamalarından yararlanılabileceği vurgulanıyor. Her evde bir ilk yardımcının olmasını hedefleyen Kızılay da bugüne kadar 336 bin 550 kişiye sertifikalı ilk yardım eğitimi, 702 bin 948 kişiye de yüz yüze bilgilendirme eğitimleri verdiğini duyurdu.

'Dijital Dünyada İlk Yardım' teması kapsamında her evde bir ilk yardımcı olması hedefine adım adım ilerleyen, eğitim ve seminer programlarını arttırarak devam ettiren Kızılay, ülke genelindeki 34 İlk Yardım Eğitim Merkezi ile toplumda ilk yardım bilinci oluşturmak, ölüm ve yaralanmaların azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla sertifikalı ve bilgilendirici eğitim çalışmalarına devam ediyor.

Bu yılın teması çerçevesinde sunulan 'Herkese, Her Yerde Her Zaman Ulaşın' mesajı ile Küresel İlk Yardım Referans Merkezi tarafından 191 ülkede kullanılmak üzere İlk Yardım Mobil Uygulaması Android veya IOS platformlarında yayınlandı. Bireyler cep telefonlarına indireceği IFRC First Aid uygulamasında yer alan ülkemize ait Türkçe seçenekle ilk yardım bilgilerine her yerden ve her zaman ücretsiz olarak ulaşabiliyor.

Kızılay, ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği içerisinde ilkokul öğrencilerinden başlayarak toplumun her kesimine ilk yardım öğretebilecek içerikleri kuruluşların kullanımına sunuyor.