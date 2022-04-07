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Derbide Atilla Karaoğlan düdük çalacak

Demirören Haber Ajansı - Sağlık
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Derbide Atilla Karaoğlan düdük çalacak

Spor Toto Süper Lig'de pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek.

Spor Toto Süper Lig'de pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek.

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasındaki karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı. 10 Nisan Pazar günü Ülker Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Süper Lig'in 32'nci haftasındaki maçları yönetecek hakemler şu şekilde;

8 NİSAN CUMA

20.30 Gaziantep FK - Trabzonspor: Erkan Özdamar

9 NİSAN CUMARTESİ:

13.30 VavaCars Fatih Karagümrük - Kasımpaşa: Mustafa Kürşad Filiz

16.00 Göztepe - Yukatel Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Çaykur Rizespor - İttifak Holding Konyaspor: Ali Şansalan

20.30 Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor: Volkan Bayarslan

10 NİSAN PAZAR

13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - GZT Giresunspor: Yasin Kol

16.00 Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler

16.00 Adana Demirspor - Altay: Arda Kardeşler

20.30 Fenerbahçe - Galatasaray: Atilla Karaoğlan

11 NİSAN PAZARTESİ

20.30 Fraport TAV Antalyaspor - Atakaş Hatayspor: Kadir Sağlam


Demirören Haber Ajansı / Sağlık

Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Karaoğlan, Pazar, Sağlık, Haberler

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