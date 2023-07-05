CHP Milletvekili Bulut, Yurt Dışına Göç Eden Hekimlerin Sorunlarını Araştırmak İçin Önerge Verdi

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, yurt dışına göç etmek zorunda kalan hekimlerin sorunlarıyla ilgili araştırma önergesi verdi. Bulut, iş yoğunluğu, mobbing ve çalışma koşullarının ağırlığı, özlük ve ekonomik haklarının yetersizliği nedeniyle çalışmak için yurt dışına göç etmek zorunda kalan hekimlerin sorunlarının araştırılması, alınacak tedbirlerin belirlenmesi, yıldan yıla dramatik bir şekilde artan hekim göçünün sağlık sistemine etkilerinin tespit edilmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasını istedi.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, yurt dışına göç etmek zorunda kalan hekimlerin sorunlarıyla ilgili araştırma önergesi verdi. Bu yılın ilk altı ayında toplam bin 361 hekimin yurt dışına gitmek için iyi hal belgesi aldığını kaydeden Bulut, "Haklı talepleri iktidar tarafından karşılanmayan, 'giderlerse gitsinler' denilen, şiddetin hedefi olan hekimler, çareyi ülkeyi terk etmekte, yurt dışında çalışmakta bulmaktadır" dedi.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, yurt dışına giden hekim sayısındaki artışı araştırma önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. Bulut, iş yoğunluğu, mobbing ve çalışma koşullarının ağırlığı, özlük ve ekonomik haklarının yetersizliği nedeniyle çalışmak için yurt dışına göç etmek zorunda kalan hekimlerin sorunlarının araştırılması, alınacak tedbirlerin belirlenmesi, yıldan yıla dramatik bir şekilde artan hekim göçünün sağlık sistemine etkilerinin tespit edilmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasını istedi. Bulut, şunları kaydetti:

"ŞİDDETİN HEDEFİ OLAN HEKİMLER, ÇAREYİ YURT DIŞINDA ÇALIŞMAKTA BULMAKTADIR"

"Sağlıkta Dönüşüm Programı, sağlık alanında nitelik kaybının yanı sıra hekimlerin ve sağlık emekçilerinin çalışma koşullarındaki güvencesizliği artırmıştır. Haksız performans uygulaması, iş yoğunluğu, mobbing ve çalışma koşullarının ağırlığına rağmen, özlük ve ekonomik haklarıyla ilgili talepleri karşılanmayan, düşük ücretlere mahküm edilen, 'hakları ödenemez' denilen, hayat taşıyan hekimler kör bir şiddetin hedefi olmuştur. Türkiye'de günde ortalama 80'den fazla sağlıkta şiddet vakası yaşanmakta, hekimlerin yüzde 84'ü meslek hayatlarında en az bir kez fiziksel veya sözel şiddete uğramakta ve bunun sadece yarısını bildirmekte, dolayısıyla gerçek oranların çok daha yüksek olduğu belirtilmektedir.

Haklı talepleri iktidar tarafından karşılanmayan, 'giderlerse gitsinler' denilen, şiddetin hedefi olan hekimler, çareyi ülkeyi terk etmekte, yurt dışında çalışmakta bulmaktadır. Türkiye, Avrupa ülkeleri, Kanada, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar gibi ülkelerle kıyaslandığında, ücret düzeyleri ve çalışma koşulları açısından büyük farklar göstermektedir. Bu nedenle, birçok hekim yüksek maaş ve daha iyi çalışma şartları sunan ülkelere yönelmektedir.

"NİTELİKLİ HEKİMLERİN AZALMASI SAĞLIK HİZMETLERİNİN YETERSİZ KALMASINA NEDEN OLACAK"

Bu yılın ilk altı ayında toplam bin 361 hekimin, Türk Tabipleri Birliği'nden (TTB) gidecekleri ülkelere sunmak üzere 'iyi hal belgesi' talep etmesi durumun vahametini ortaya koymaktadır. Son 10 yılda iyi hal belgesi almak için başvuranların sayısındaki artış, giderek daha fazla hekimin göç ettiğini işaret etmektedir. 2012'de sadece 59 hekim iyi hal belgesi için başvurmuşken, 2013'te 90, 2014'te 118, 2016'da 245, 2017'de 482, 2018'de 802, 2019'da 1057, 2020'de 931, 2021'deyse bin 405 hekim iyi hal belgesi istemiştir. Geçen yıl belge için başvuran 2 bin 685 hekimin bin 341'i pratisyen, bin 344'üyse uzman hekimdir. Uzun süre eğitim alan, alanında deneyimli hekimlerin yurt dışına göçündeki rekor kıran artışlar, sağlık hizmetlerinin niteliğine de sekte vurmaktadır. Nitelikli hekimlerin azalması sağlık hizmetlerinin yetersiz kalmasına neden olacak, halk sağlığı olumsuz etkilenecektir."