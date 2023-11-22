Anka Hastanesi'nde Üçüzlerin 1. Yaş Doğum Günü Partisi

Anka'da 18 yıllık özlemin ardından dünyaya gelen ve Yenidoğan Uzmanı Prof. Dr. Ercan Sivaslı ve ekibi tarafından gerçekleştirilen uzun soluklu bir tedavi sonrası yaşam mücadelesini kazanan üçüzler 1 yaşına girdi. 1 yaşına giren bebekler için ANKA Hastanesi'nde doğum günü partisi düzenlendi.

Gaziantep'te yaşayan ve çocuk sahibi olabilmek için birçok kez tedavi gören 43 yaşındaki Zeynep Sucu ile 47 yaşındaki Hüseyin Sucu çiftinin çocuk özlemi,18 yıl sonra Gaziantep Özel ANKA Hastanesi'nde son bulmuştu. Bir bebek beklerken 3 çocuk sahibi olan çiftin erken doğum nedeniyle sağlık problemleri bulunan bebekleri 85 günlük tedavinin ardından taburcu edilmişti. 2 kız ve bir erkek bebek sahibi olan çiftin, Ayça, Ayda ve Arda isimlerini verdikleri bebekleri 1 yaşına girdi. Yenidoğan Uzmanı Prof. Dr. Ercan Sivaslı ve ekibi tarafından gerçekleştirilen uzun soluklu bir tedavi sonrası yaşam mücadelesini kazanan ve 1 yaşına giren bebekler için ANKA Hastanesi'nde doğum günü partisi düzenlendi.

Sucu çifti bebeklerini hayata bağlanmasını sağlayan ANKA Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlusu Prof. Dr. Ercan Sivaslı ve ekibine bu güzel sürpriz için teşekkür etti.

Sucu çifti, "Bebeklerimizin sağlıklı bir şekilde büyüdüklerini görmek bizler için gerçekten mutluluk verici. Bebeklerimizin tedavi sürecinde gösterdikleri çaba nedeniyle ve bu güzel sürpriz için Prof. Dr. Ercan Sivaslı, ekibi ve hastaneye teşekkür ederiz" dedi.

Anka Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlusu Prof. Dr. Ercan Sivaslı ise, "Yaşama sağlıklı bir solukla başlamak, sağlıklı bir ömrün de ilk adımı sayılıyor. Ancak ne yazık ki her doğan bebek bu şansa sahip olamıyor. Çeşitli etkenlerle bazı bebekler dünyaya riskli olarak geliyor. Bu bebekler çok düşük doğum ağırlıklı bebekler olduğu için organ gelişim bozuklukları, değişik organ hasarları olabilecek bebekler. Bu yüzden her anlamda çok iyi takip ve tedavi edilmeleri gerekiyor. Yaşatılmaları ancak özel bakımla mümkün olabiliyor. Özelikle yeni doğan dönemi bu açıdan büyük önem taşıyor. Bu dönemde ortaya çıkabilecek sorunlar bebek ölümlerinde önemli rol oynuyor. Bu nedenle erken doğum riskini taşıyan riskli gebeliklerin muhakkak Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi olan merkezlerde takip edilmesi gerekiyor. ANKA Hastanesi olarak sahip olduğumuz Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde yüksek risk taşıyan bebeklere tüm tıbbi ve cerrahi hizmetleri sunarak gelişmiş düzeyde bakım sağlıyoruz. Bebeklerin nörolojik ve normal gelişimini sağlamak için üstün çaba sarf ediyoruz. Üçüzlerimizin sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam ettiğine şahit olmak bizler için dünyalara değer. Çocuklarımızın takibini yapmaya devam edeceğiz. Onların sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam etmesi bizleri çok mutlu ediyor" diye konuştu.

Doğum günü etkinliği pasta kesimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. - GAZİANTEP