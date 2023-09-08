Ambulans helikopter 2,5 yaşındaki Eda için havalandı
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yüksekten düşmesi sonucu nöbet geçiren, 2,5 yaşındaki Eda Ajde, ambulans helikopterle Dicle Üniversitesi Hastaneleri'ne sevk edildi.
- Ambulans helikopter 2,5 yaşındaki Eda için havalandı
Ambulans helikopter Lice'deki bebeğin imdadına yetişti
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yüksekten düşmesi sonucu nöbet geçiren, 2,5 yaşındaki Eda Ajde, ambulans helikopterle Dicle Üniversitesi Hastaneleri'ne sevk edildi.
Lice ilçesinde 2,5 yaşındaki Eda Ajde, dün yüksekten düşüp nöbet geçirince Lice Devlet Hastanesine kaldırıldı. Nöbet geçiren çocuk için acil sevk istendi. İl Sağlık Müdürlüğü'ne ait hava ambulansı hastaneye talep edildi. Ambulans helikopter 2,5 yaşındaki Ajde için havalandı.
Dicle Üniversitesi Hastaneleri'nin heliportunda bekleyen acil sağlık ekipleri, helikopterin iniş yapmasıyla hastayı ambulansa sevk etti. Ajde, daha sonra Dicle Üniversitesi Hastaneleri'ne götürülerek tedavi altına alındı.