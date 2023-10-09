Amasya'da marketten alınan çiğ köfte yiyen 6 öğrenci zehirlendi

Amasya Anadolu Lisesi'nde marketten aldıkları çiğ köfteyi yiyen 6 öğrenci, rahatsızlandı ve hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin durumu iyi.

Amasya'da marketten aldıkları çiğ köfteyi yedikten sonra okulda rahatsızlanan 6 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Amasya Anadolu Lisesi'nde marketten aldıkları çiğ köfteyi yiyen 6 öğrenci, bir süre sonra rahatsızlandı. Okul yöneticileri durumu acil sağlık ekiplerine bildirdi. Öğrenciler gıda zehirlenmesi şüphesiyle okula gelen ambulanslara alınarak Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Amasya Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle götürüldükleri hastaneden taburcu edilen öğrencilerin durumlarının iyi olduğunu açıkladı. - AMASYA