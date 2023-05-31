Adana Büyükşehir'in Engelli Vatandaşlara Yönelik Çalışmaları Sürüyor

Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile Göç ve Göçmen Hizmetleri Şube Müdürlüğü iş birliği ve Uluslararası Göç Örgütü’nün (IOM) katkılarıyla hizmet alanı içerisindeki engelli bireylere yönelik 'Teraryum Atölye Çalışması' düzenlendi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile Göç ve Göçmen Hizmetleri Şube Müdürlüğü iş birliği ve Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) katkılarıyla hizmet alanı içerisindeki engelli bireylere yönelik 'Teraryum Atölye Çalışması' düzenlendi.

Adana Büyükşehir Belediyesi ve IOM işbirliği ile engelli bireylere ve ailelerine yönelik Payhane Cafe'de sosyal hizmet çalışması yürütüldü. Özel gereksinimli bireyler ve ailelerine yönelik düzenlenen etkinlikte renkli çalışmalar ortaya çıkarken, engelli bireylerin sosyalleşmesi ve katılımcıların tanışması hedeflendi.

Atölye masaları etrafında engelli bireyler ve aileleri, kendi tasarımları olan teraryumları el emekleri ile yaparak gün sonunda birbirlerine hediye etti. Atölye çalışmasının ardından aileler Büyükşehir Belediyesi'nin araçları ile evlerine bırakıldı.