97 Yaşındaki Hasta Hava Ambulansıyla Ankara Şehir Hastanesine Ulaştırıldı
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kalp krizi geçiren 97 yaşındaki hasta, hava ambulansı ile Ankara Şehir Hastanesine ulaştırıldı. Evinde rahatsızlanan Cemiyle Uysal, sağlık ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Uysal, ilk müdahalenin ardından hava ambulansı ile Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kalp krizi geçiren 97 yaşındaki hasta, hava ambulansı ile Ankara Şehir Hastanesine ulaştırıldı.
Evinde rahatsızlanan Cemiyle Uysal, sağlık ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kalp krizi geçirdiği belirlenen Uysal, ilk müdahalenin ardından hava ambulansı ile Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.