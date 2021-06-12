Sağlık-Sen toplu sözleşme gündemiyle yapılan Başkanlar Kurulu Toplantısı'nın sonuç bildirgesini açıkladı Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sağlık-Sen toplu sözleşme gündemiyle yapılan Başkanlar Kurulu Toplantısı'nın sonuç bildirgesini açıkladı Açıklaması

Sağlık-Sen toplu sözleşme gündemiyle yapılan Başkanlar Kurulu Toplantısı'nın sonuç bildirgesini açıkladı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Esin Işık - Haberler | Sağlık

Sağlık-Sen Başkanlar Kurulu Toplantısının sonuç bildirgesinde, salgınla mücadele sürecinde sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının sorunlarının ivedi bir şekilde çözülmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Sağlık-Sen Başkanlar Kurulu Toplantısının sonuç bildirgesinde, salgınla mücadele sürecinde sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının sorunlarının ivedi bir şekilde çözülmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Sendikadan yapılan açıklamada, toplu sözleşme gündemiyle yapılan toplantıda, genel teşkilat çalışmaları, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının güncel sorunları ile ağustos ayında yapılacak toplu sözleşme talep taslağının ele alındığı bildirildi.

Toplantının sonuç bildirgesinde, "Yaklaşık 18 aylık pandemiyle mücadele sürecinde mücadelenin kahramanları sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının sorunları ivedi bir şekilde çözüme kavuşturulmalıdır." ifadesine yer verildi.

Sağlık çalışanlarının mali, sosyal ve özlük haklarında yapılacak iyileştirmelerin 84 milyon vatandaşı doğrudan ilgilendirdiğine işaret edilen bildirgede, şunlar kaydedildi:

"Döner sermaye adaletsizliği, sözleşmeli istihdam, yetersiz istihdam, kreş, şiddet, mesai ve nöbet ücretlerindeki sorunlar sağlık çalışanlarının boynunu bükmekte, mesleklerinden soğutmakta, tükenmişliğe itmekte, aile bütünlüklerini bozmaktadır.

Alın terini ve hakkaniyeti esas alan çalışan odaklı yaklaşımla, 1 milyon sağlık ve sosyal hizmet görevlisinin sorunlarını çözmek mümkündür.

Kamu işvereni, ağustos ayında yapılacak toplu sözleşme görüşmelerini bu bağlamda fırsata dönüştürmelidir.

Sağlık çalışanları, kamu görevlileri arasında maaş açısından her geçen yıl geriye gitmiştir. Oysa görev ve sorumluluklarında azalma bir yana, katbekat artış olmuştur. Bunun yanında enflasyon, aldıkları ücreti adeta eritmiştir. Bu gerçekten hareketle enflasyon farkı yerine, enflasyon artı refah payı verilmelidir.

Sağlık-Sen, toplu sözleşme görüşmelerine bu bilinçle oturarak, 1 milyon sağlık ve sosyal hizmet çalışanının emek ve hak mücadelesini kararlılıkla temsil edecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Özgür Özel Fuat Oktay Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Atilla Taş Hazal Kaya Hande Erçel Fatma Turgut
Spor Okay Yokuşlu Ergin Ataman Rıza Çalımbay Roland Garros Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sağlık-Sen toplu sözleşme gündemiyle yapılan Başkanlar Kurulu Toplantısı'nın sonuç bildirgesini açıkladı Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.6.2021 12:45:50. #1.16#

title