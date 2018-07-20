Sağlık-Sen Başkanı Memiş: "Şiddet Uygulayanların Yanına Kar Kalmaması İçin Tutuklu Yargılamanın...

Sağlık-Sen Başkanı Memiş: "Şiddet uygulayanların yanına kar kalmaması için tutuklu yargılamanın çıkartılması gerekiyor"

-"550 bin sağlık çalışanın tamamı yıpranma payından faydalanmalı"

"Sağlıkta bir diğer gündem, 'şiddet.' Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görev yapan Dr. Bahattin Ahmet Yalçın saldırıya uğradı. Buna tepki gösteriyoruz hep birlikte şiddete karşı durmalıyız. Şiddet uygulayanların yanına kar kalmaması için tutuklu yargılamanın çıkartılması gerekiyor"

ANKARA - Memur-Sen Başkanvekili ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, düzenlenen basın toplantısında konuştu.