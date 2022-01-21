Sağlık ekibi yolda bulduğu donmak üzere olan oğlağa ambulansta müdahale etti - Haberler
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Sağlık ekibi yolda bulduğu donmak üzere olan oğlağa ambulansta müdahale etti

AA - Haberler | Güncel

Van'ın Çatak ilçesinde seyir halindeki 112 ekipleri yolda donma tehlikesi geçiren bir oğlağı kurtardı.

ÇATAK, VAN (AA) - Van'ın Çatak ilçesinde seyir halindeki 112 ekipleri yolda donma tehlikesi geçiren bir oğlağı kurtardı.

Kaçit Mahallesi'nde doğum sancısı çeken bir hastaya müdahale için hareket eden sağlık ekipleri, yol kenarında donmak üzere olan yeni doğmuş bir oğlak fark etti.

Oğlağı ambulansa alıp gerekli müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, hayvanı hipotermi battaniyesine sararak ısıtmaya çalıştı.

Bu arada sağlık ekibini fark ederek ambulansın bulunduğu yere gelen sürü sahibi, oğlağın hayata döndürülmesinin mutluluğunu yaşadı.

Sağlık ekibi yolda bulduğu donmak üzere olan oğlağa ambulansta müdahale etti

Sağlık ekibi yolda bulduğu donmak üzere olan oğlağa ambulansta müdahale etti

Sağlık ekibi yolda bulduğu donmak üzere olan oğlağa ambulansta müdahale etti

AA - Son Dakika Haberleri

Çatak, Doğum, 112, Van, Güncel, Haber

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