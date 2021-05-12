Sağlık Bakanı Koca: "Yarından itibaren sağlık çalışanlarımızın eşlerini aşılamaya başlıyoruz"
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Sağlık Bakanı Koca: "Yarından itibaren sağlık çalışanlarımızın eşlerini aşılamaya başlıyoruz"

Sağlık Bakanı Koca: 'Yarından itibaren sağlık çalışanlarımızın eşlerini aşılamaya başlıyoruz'
Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı programında yeni bir kademeye geçildiğini belirterek, yarından itibaren sağlık çalışanlarının eşlerinin aşılanmaya başlayacağını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı programında yeni bir kademeye geçildiğini belirterek, yarından itibaren sağlık çalışanlarının eşlerinin aşılanmaya başlayacağını bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Aşı programında yeni bir kademeye geçiyoruz. Yarından itibaren sağlık çalışanlarımızın eşlerini aşılamaya başlıyoruz. Yarından itibaren randevu alabilecekler. Sağlık çalışanlarımıza bu zamana kadar gösterdikleri fedakarlık ve mücadele için bir kere daha teşekkür ederim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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