Sağlık Bakanı Koca: "Ülkemiz pandemi sürecinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde güçlü sağlık altyapısı ve mesleğine kendisini...
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Sağlık Bakanı Koca: "Ülkemiz pandemi sürecinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde güçlü sağlık altyapısı ve mesleğine kendisini...

30.10.2020 11:13 | Son Güncelleme: 30.10.2020 11:16
Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: "Ülkemiz pandemi sürecinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde güçlü sağlık altyapısı ve mesleğine kendisini adamış fedakar sağlık çalışanları ile başarılı bir sınav vermektedir.

Sağlık Bakanı Koca: "Ülkemiz pandemi sürecinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde güçlü sağlık altyapısı ve mesleğine kendisini adamış fedakar sağlık çalışanları ile başarılı bir sınav vermektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Şenses Kurukız

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