Sağlık Bakanı Koca: "Ülkemiz pandemi sürecinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde güçlü sağlık altyapısı ve mesleğine kendisini...
30.10.2020 11:13 | Son Güncelleme: 30.10.2020 11:16
Sağlık Bakanı Koca: "Ülkemiz pandemi sürecinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde güçlü sağlık altyapısı ve mesleğine kendisini adamış fedakar sağlık çalışanları ile başarılı bir sınav vermektedir.
Sağlık Bakanı Koca: "Ülkemiz pandemi sürecinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde güçlü sağlık altyapısı ve mesleğine kendisini adamış fedakar sağlık çalışanları ile başarılı bir sınav vermektedir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Şenses Kurukız