Sağlık Bakanı Koca: "Ülkemiz pandemi sürecinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde güçlü sağlık altyapısı ve mesleğine kendisini...

Sağlık Bakanı Koca: "Ülkemiz pandemi sürecinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde güçlü sağlık altyapısı ve mesleğine kendisini adamış fedakar sağlık çalışanları ile başarılı bir sınav vermektedir.