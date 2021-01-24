Sağlık Bakanı Koca: "İnaktif aşıların 10 milyon doz olan ikinci sevkiyatının ilk bölümü (6,5 milyon doz) pazartesi sabahı ülkemizde olacak."
24.01.2021 13:55 | Son Güncelleme: 24.01.2021 13:58
Sağlık Bakanı Koca: "İnaktif aşıların 10 milyon doz olan ikinci sevkiyatının ilk bölümü (6,5 milyon doz) pazartesi sabahı ülkemizde olacak.
Sağlık Bakanı Koca: "İnaktif aşıların 10 milyon doz olan ikinci sevkiyatının ilk bölümü (6,5 milyon doz) pazartesi sabahı ülkemizde olacak."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan