Sağlık Bakanı Demircan: "Bu seçimlerde neyimiz mükemmel, neyimiz noksan değerlendireceğiz."

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan:

"Bizim genel değerlendirmemiz bir seçim biter aslında öbür seçim başlar"

SAMSUN - 24 Haziran seçimlerinde seçmenin verdiği mesajı aldıklarını belirten Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, 24 Haziran seçimin değerlendirmesini yaparak yeni şeçimler için çalışmaya başlayacaklarını söyledi.

AK Parti Samsun 76. Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi'nde yapıldı. Toplantıda açılış konuşması yapan AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, seçimlerde emeği geçin parti teşkilatına teşekkür ederek 2019 yerel seçimlerinin çalışmalarına şimdiden başlamaları gerektiğini söyledi. AK Parti Samsun Milletvekili Adayları Caner Göktepe, Elif Coşkun Bilgin ve AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı selamlama konuşması yaptı.

Seçim süresince çok çalıştıklarını belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Samimi olarak söylemek istiyorum. 2 defa seçime girdik. Ben kendi seçim dönemimde bile hastane gitmedim ama 24 Haziran seçimlerinde resmen bir aday gibi elimizden geleni yaptık. 3-4 tane serum dahi taktırdım. İnşallah sonuçlar memleketimiz için hayırlara vesile olur. Seçimlerde emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bundan sonra da birliktelik içerisinde çalışmalarımıza devam etmeliyiz" dedi.

24 Haziran seçimlerinde gösterilen gayretli çalışmalardan ötürü 17 ilçe teşkilatının her kademesinde görev yapan tüm üyelerine teşekkür eden AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, "24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Seçim sonuçlarının demokrasimize, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde Başkanlık edecek Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı seçen aziz milletimizden Allah razı olsun. Recep Tayyip Erdoğan Başkan olmasın, AK Parti meclis çoğunluğunu elde etmesin diye emanet oy verenlerin hesapları tutmamıştır. Bundan 50 yıl önce parti programlarına özgürlüğü, demokrasiyi, ekonomik kalkınmayı, hedef koyan partinin devamı olan parti liderinin önceki liderine, partililerine, ülkesine ve milletine ihanet etmesine rağmen başta kendi sandığı olmak üzere bütün sandıklarda kalmış, ancak kritik yerlerde almış olduğu yüzde 1'lik oylarla yıllardır mücadele ettiği Cumhuriyet Halk Partisi'ne hak etmediği milletvekilliklerini kazandırmıştır. Seçim sonuçlarına göre; biz milletvekilleri, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve teşkilatımız mutlaka özeleştirisini yaparak yerel seçimlere hazırlanmalı halk ile diyalog arttırılmalı, çalışma konuları belirlenmeli, sonuç alma noktasında ısrarla takip edilmeli, hükümetle köprüler sağlam kurulmalı ve buna göre seçim stratejileri belirlenerek yarından itibaren uygulanmalıdır. Yeni bir hükümet modeline geçeceğimiz bugünlerde sadece hükümetin meclisin güçlü olması bizleri 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine taşımayacağı yerel yönetimlerinde mutlaka hükümete destek olacak şekilde AK Parti çatısı altında toplanmalıdır. Yerel seçimlere az bir zamanın kaldığını göz önünde bulundurarak Belediye Meclis üyelerimiz, Belediye başkanlarımız, teşkilatlarımız fikir birliğinde görevlerini icra etmeli, dağınık bir yapı görüntüsü verilmemelidir. Genel hizmetlerin yapılması seçmen nezdinde yüzde yüz itibar görmediğini insanların iline, ilçesine, mahallesine dokunan hizmetleri de arzuladığını düşünürsek şehrimizin beklentilerini mutlaka iyi değerlendirmelidir. Yatırım yapılabilmesi, istihdam sağlanabilmesi için Samsun'un 30 yılını karşılayacak yeni sanayi alanlarını oluşturulması başta olmak üzere alt yapı yeni çevre yolları ısrarla takip edilip hayata geçirilmelidir. Bugüne kadar hükümetimiz ve yerel yöneticilerimiz tarafından Samsunumuza pek çok faydalı projeler hayata geçmiştir. Bu hizmetlerin gerçekleştirilmesinde emeği olan, gayret gösteren önceki dönem teşkilatlarımıza, belediye başkanımız Yusuf Ziya Yılmaz'a, milletvekillerimize, bakanlarımıza, şimdiki Bakanımız Ahmet Demircan'a yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum" dedi

Bundan sonra daha fazla çalışmaları gerektiklerini belirten AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, "Türkiye'nin geleceğine, tarihi hedeflerine imza atacak bir büyük siyasi kitle partisiyiz. Bunun için Allahımıza her fırsatta hamd ediyoruz. Seçimi kaybedenlerin zaten işi yok. Onlar şimdi evlerinde köşeye çekilmiş oturuyorlar. Bizim işimiz var. muhalif partilerin işi yok. Biz büyük bir davanın sorumlularıyız. Sorumluluğumuz büyük. Bunun bilincinde olarak, seçim süreci boyunca kutlu davamıza katkı veren herkese şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

Seçim sonuçlarına göre yol haritası belirleyeceklerini belirten AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, "24 Haziran seçimleri öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Hamd olsun büyük bir zaferle çıktık. Seçimleri analiz etmek ve sonuçlarına göre yeni yol haritası belirlemek bizim her dönem yaptığımız çalışmalarımız. Çalışmalarımıza başladık. Aynısını Samsun'da da yapacağız. Seçimin asıl kazananı milletin iradesidir. Buna inanan ve milletle beraber omuz omuza yürüyen sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Başarımız çok büyüktür. Sandık oranlarımıza baktığımızda 'biz mesajı aldık' demişti. Bunlar bizim için çok önemli" diye konuştu.

AK Parti ailesinin büyük bir teşkilat olduğunu ifade eden Sağlık Bakanı Ahmet Demircan "Biz gerçekten büyük bir davranın, büyük bir mefkürenin siyasi parti olarak teşkilatlanmış, liderinin altında bütünleşmiş, bu millete hizmet etmek için gecesini gündüzüne katan mükemmel bir teşkilatız. Çalışmalarımızı bu teşkilat anlayışı, birlikteliği ile sürdürüyoruz. Bugüne kadar yaptığımız çalışmalarımızın neticeleri milletimiz tarafından görüldü, bilindi ve gerekli taktiri milletimiz bize sundu. 24 Haziran seçimleri bir erken seçimdi. Aslında milletimiz bu seçimin kararını bir yıl önce vermişti. Milletimiz sistem değişikliği kararını vermişti 16 Nisan 2017'de almıştı. Şimdi 24 haziran'da bunu uygulama kararı verdi. Milletimiz için seçimin neticeleri hayırlar getirsin inşallah. Bu coğrafyada Türkiye'nin güçlenmesi gerekiyor. Türkiye içerisinde bulunduğu bu coğrafyada daha da güçlenmek zorunda. Türkiye, 16 yıllık AK Parti iktidarında, yönetim anlayışındaki zihniyetin değişikliğini başarmıştır. Sonra sistemdeki dönüşümde şimdi bu seçimde hayata geçirildi. Bundan sonraki dönemde yeni Cumhurbaşkanlığı sistemi ile tanışıyor ve bununla yoluna devam edecek. Bu yeni sistem Türkiye'nin daha hızlı yol almasını sağlayacak. Biz şimdi 24 haziran seçimlerini bir tarafa bırakıyoruz. Elbette bu seçimin değerlendirmesini yapacağız. Milletimizin bize verdiği mesajı en iyi şekilde okuyacağız. Ancak bizim genel değerlendirmemiz bir seçim biter aslında öbür seçim başlar. Şimdi süre olarak önümüzde 9 aydan az bir süre var. O zaman önümüzdeki seçimin çalışmaları şimdiden başlamıştır. Biz teşkilat modelimize uygun bir şekilde, bu yeni seçimin çalışmalarını en iyi şekilde sürdürürsek, bilelim ki yerel yönetimlere ilgili seçim neticemiz milletimizin arzu ettiği netice olarak ortaya çıkacaktır" dedi.

Toplantıya ayrıca; Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Turan Çakır, AK Parti Samsun İl Yönetim Kurulu Üyeleri, AK Parti İlçe belediye başkanları, AK Parti ilçe Başkanları katıldı.