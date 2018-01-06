Sağanak Kuraklık Korkusu Yaşayan Üreticinin Yüzünü Güldürdü

Gaziantep'te yeni yıl ile başlayan sağanak yağışlar, kuraklık korkusu yaşayan Araban Ovası'ndaki üreticilerin yüzünü güldürdü.



Gaziantep'in Araban ilçesinde, 2018 yılının ilk gününden başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak yağışlar 2 yıldır kuraklık nedeniyle mağdur olan üreticiyi sevindirdi.



Son 2 yıldır tarladaki ürünleri büyük zarar gören üreticiler, günlerdir bölgede yağanak sağanaklar nedeniyle bereketli bir yıl geçmesi yönünde umutlandı. Sağanak yağışların Araban Ovası'ndaki sarımsak ve hububat ekili alanlar için çok iyi olduğunu belirten Araban Ziraat Odası Başkanı Mehmet Doğan, "Araban Ovası'nın değişik bölgelerinde Ağustos ayının ilk haftasında Araban sarımsağı dikilirken, Ekim ayında ise hububat ekimi yapılmıştı. Bu dönemlerde yağan sağanaklar ile sarımsak ve hububat ekili alanlarda üreticilerimiz bereketli bir hasat dönemini bekliyor. İki yıldır kurak geçen kış ayları üreticilerimizi mağdur etmişti. 2017 yılının son baharında beklenen yağışların gerçekleşmemesi yüzünden üreticilerimizin 2018 yılının kış mevsiminin de kurak geçeceği korkusu yaşamaya başlamıştı. Bu korku yeni yılın ilk günleri ile dağılmaya başladı. ve üreticimizin yüzü gülmeye başladı" dedi.



Doğan, ilçenin önemli geçim kaynaklarından olan sarımsağın bu yıl Araban Ovası'ndaki dikiminin 40 bin dönüm alanda gerçekleştiğini de sözlerine ekledi - GAZİANTEP