Sağanak etkili oldu
Araçların su biriken yolda ilerlemeleri Bazı vatandaşların iş yerlerinin önünde biriken suları temizlemesi Trafikte ilerleyen bir aracın sileceklerin çalışması MUŞ - Muş'ta 2 gündür aralıklarla devam eden sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
13.07.2020 21:10 | Son Güncelleme: 13.07.2020 21:15
Araçların su biriken yolda ilerlemeleri
Bazı vatandaşların iş yerlerinin önünde biriken suları temizlemesi
Trafikte ilerleyen bir aracın sileceklerin çalışması MUŞ - Muş'ta 2 gündür aralıklarla devam eden sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentte sağanak nedeniyle sürücüler, ilerlemekte zorluk çekti. Bazı vatandaşlar ise iş yerlerinin önündeki su birikintilerini temizledi.
Kaynak: AA