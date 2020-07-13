Sağanak etkili oldu Araçların su biriken yolda ilerlemeleri Bazı vatandaşların iş yerlerinin önünde biriken suları temizlemesi Trafikte ilerleyen bir aracın sileceklerin çalışması MUŞ - Muş'ta 2 gündür aralıklarla devam eden sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Araçların su biriken yolda ilerlemeleri Bazı vatandaşların iş yerlerinin önünde biriken suları temizlemesi Trafikte ilerleyen bir aracın sileceklerin çalışması MUŞ - Muş'ta 2 gündür aralıklarla devam eden sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentte sağanak nedeniyle sürücüler, ilerlemekte zorluk çekti. Bazı vatandaşlar ise iş yerlerinin önündeki su birikintilerini temizledi. Kaynak: AA