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Safkan Arap taylarının satışından 6,6 milyon lira gelir elde edildi - ESKİŞEHİR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) Anadolu Tarım İşletmesinde yetiştirilen 60 Arap tayından 56'sı ihaleyle satılarak, 6 milyon 636 bin lira gelir elde edildi.

26.08.2020 14:43 | Son Güncelleme: 26.08.2020 14:48

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) Anadolu Tarım İşletmesinde yetiştirilen 60 Arap tayından 56'sı ihaleyle satılarak, 6 milyon 636 bin lira gelir elde edildi.

Anadolu Tarım İşletmesine ait 60 Arap tayı, Bursa'daki Karacabey Harası'nda ihalede satışa sunuldu.

Tayların 56'sının satıldığı ihalede en yüksek fiyat, 390 bin lirayla "Borantay" isimli taya verildi. "Erciyes Fırtınası" isimli tay 350 bin, "Plevne" adlı tay ise 340 liradan alıcı buldu. En düşüğü 15 bin liradan satın alınan taylardan 4'ü ise satılamadı.

TİGEM'in, Arap taylarının satışından 6 milyon 636 bin lira gelir elde ettiği bildirildi.

Öte yandan, Anadolu Tarım İşletmesinin 2020 yılında düzenleyeceği ilk elit koşu tayı satışı da 29 Eylül Salı günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek.

Safkan Arap taylarının satışından 6,6 milyon lira gelir elde edildi - ESKİŞEHİR

Kaynak: AA

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