Sadakataşı'ndan Afganistan'a yardım

Sadakataşı Derneği, Afganistan'da gıda kumanyası ve battaniye dağıttı.

Dernek açıklamasında, Kabil ve Vardak'ta 250 aileye sıvı yağ, pirinç, şeker, çay, tuz, bulgur ve konserveden oluşan erzak ve battaniye dağıtımı yapıldığı belirtildi.

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, "Afganistan'da yaşanan olaylar nedeniyle en çok sivil halk zarar görüyor. Ülkede birçok alanda sorunlar yaşanıyor. Kırsal kesimlerde yaşayan halk, ekmek bulmakta dahi zorlanıyor. Bölgede yardım faaliyetlerimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

Yardım için AFGANİSTAN yazıp 2989'a SMS göndererek 10 TL destekte bulunabiliyor.???????