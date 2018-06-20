Saadet Partisinden AK Parti'ye Katılım

Saadet Partisi Mardin Artuklu İlçe Kadın Kolları Başkanı Sultan Erbek ve yönetim kurulu üyeleri Saadet Partisinin Millet İttifakı'na tepki olarak Ak Parti'ye katıldı.

AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezinde düzenlenen programda AK Parti Mardin İl Kadın Kolları Başkanı Hülya Hakimoğlu ve AK Parti Artuklu İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülbahar Mavidemir, Saadet Partisi'nden AK Parti'ye geçen Erbek ve üyeler Bahar Adin, Meryem Ünlü ve Tuba Atlı'ya rozet rozetlerini taktı. AK Parti İl Başkanı Nihat Eri, Süleyman Bölünmez 22. Dönem Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez ve çok sayıda partilinin katılımıyla gerçekleşen katılım programında AK Parti İl Başkanı Nihat Eri İnsan, "Ama Saadet Partisi'nin bu seçimdeki tercihinden dolayı, yanlış yerde duruşundan dolayı bu kardeşlerimiz orada kalmayı içlerine sindiremediler. İlk fırsatta ayrılarak aramıza katıldılar" dedi.

Saadet Partisinden istifa eden Sultan Erbek ise, Saadet Partisi'nin ittifakından rahatsızlık duyduğunu belirterek, "Yapılan ittifaktan dolayı son derece rahatsız oldum. Aynı safta bulunmak istemedim. Rabbim hakkımızda hayırlısını nasip etsin" diye konuştu. Konuşmaların ardından rozetlerini takan Erbek ve ekibi AK Parti Kadın kolları ile parti çalışmalarını katıldı. - MARDİN