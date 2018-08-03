Rusya Savunma Bakanı Yardımcısı, "Ermenistan Müttefikimiz ve Kilit Ortağımız"

Rusya Savunma Bakanı Yardımcısı Albay General Alexander Fomin, Ermenistan ordusunun güçlendirilmesi için kendilerinin yardımcı olduğunu, Ermenistan'ın Transkafkasya'da Rusya için önemli bir müttefik olduğunu söyledi.

Rusya Savunma Bakanı Yardımcısı Albay General Alexander Fomin, Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ile yaptığı görüşmeden sonra açıklamada bulundu. Fomin, Ermenistan'ın Suriye'de Rusya'ya destek olduğunu anlatarak, "Ermenistan'ın Suriye'de yeniden bir barış ortamının sağlanması için yaptığı insani yardım ve desteğine minnettarız. Ermenistan, Suriye'ye 4 kez insani yardım gönderdi ve Rusya - Ermenistan işbirliğinde deneyimlerimizi arttırdık. Tarihsel olarak Suriye'de çok fazla sayıda Ermeni nüfusu var" dedi.

"Ermenistan kilit ortağımız"

Ermenistan ile Rusya'nın ilişkilerine de değinen Fomin, "Ermenistan Transkafkasya'da bizim müttefikimiz ve kilit ortağımız. Ermenistan ile hem ikili olarak hem uluslararası mecrada işbirliği yapmaktayız. Rusya, Ermenistan ordusunun güçlendirilmesi için önemli destekler verdi. Rusya ve Ermenistan arasında birçok konuda önemli işbirlikleri var ama bunların en önemlisi güvenlik" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA