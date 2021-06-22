Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Myanmar askeri yönetim lideri ile görüştü

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Myanmar'da darbeyle iktidarı ele geçiren askeri yönetim lideri General Min Aung Hlaing ile görüştü.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Myanmar'da darbeyle iktidarı ele geçiren askeri yönetim lideri General Min Aung Hlaing ile görüştü.

Şoygu, 9. Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansına katılmak üzere Rusya'ya gelen Min Aung Hlaing ile yaptığı görüşme hakkında açıklamalarda bulundu.

Bu görüşmenin önemine işaret eden Şoygu, "Myanmar, Rusya için Güneydoğu Asya ve Asya-Pasifik bölgesinde zaman içinde kendisini kanıtlamış bir stratejik ortak ve güvenilir bir müttefiktir." dedi.

Şoygu, askeri teknik alandaki iş birliğinin, Rusya ve Myanmar arasındaki ilişkilerin önemli bileşeni olduğunu belirtti.

Bakan Şoygu, ikili ilişkileri güçlendirmeye ve çeşitli alanlarda diyaloğu sürdürmeye hazır olduklarını ifade etti.

General Min Aung Hlaing ise Rusya'nın Myanmar'a askeri alanda destek sağladığına dikkati çekerek, "Ordumuz, Rusya sayesinde bölgede güçlü ordular arasında yer aldı." ifadelerini kullandı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020'de yapılan genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yaşanması ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Cii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 850'den fazla kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkilileri askeri mahkemede yargılanmaya devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu