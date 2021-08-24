Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ürdün Kralı 2. Abdullah görüştü
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Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ürdün Kralı 2. Abdullah görüştü

Anadolu Ajansı / Royal Hashemite Court Rhc - Haberler | Güncel

Rusya'da düzenlenen "Armiya-2021" Uluslararası Askeri Teknik Forumu'na katılmak üzere Moskova bölgesine bağlı Kubinka kentine gelen Ürdün Kralı 2. Abdullah, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Rusya'da düzenlenen "Armiya-2021" Uluslararası Askeri Teknik Forumu'na katılmak üzere Moskova bölgesine bağlı Kubinka kentine gelen Ürdün Kralı 2. Abdullah, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Görüşmeye, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve Ürdün Prensi Ali bin Hüseyin katıldı.

Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ürdün Kralı 2. Abdullah görüştü
Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ürdün Kralı 2. Abdullah görüştü
Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ürdün Kralı 2. Abdullah görüştü
Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ürdün Kralı 2. Abdullah görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Royal Hashemite Court Rhc

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