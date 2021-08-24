Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ürdün Kralı 2. Abdullah görüştü

Rusya'da düzenlenen "Armiya-2021" Uluslararası Askeri Teknik Forumu'na katılmak üzere Moskova bölgesine bağlı Kubinka kentine gelen Ürdün Kralı 2. Abdullah, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.