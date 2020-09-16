Rusya'da yatırımların hızla toparlanması beklenmiyor Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, Rusya'da yatırım ortamının hızlı bir şekilde toparlanmayacağını belirterek, "Yatırımların kriz öncesi seviyelerine gelmesi 2022'den önce olmayacak.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, Rusya'da yatırım ortamının hızlı bir şekilde toparlanmayacağını belirterek, "Yatırımların kriz öncesi seviyelerine gelmesi 2022'den önce olmayacak." dedi.

Reşetnikov, video konferans yoluyla düzenlenen kabine toplantısında, ülke ekonomisindeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rus ekonomisinin bu yıl yüzde 3,9 düzeyinde küçülmesini beklediklerini ifade eden Reşetnikov, "Gelecek yıl ise yüzde 3,3 düzeyinde büyüme bekliyoruz. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile varılan üretim kısıntısı anlaşmasının 2022'de sona ermesi de ekonomiye olumlu etki yapacak." diye konuştu.

Ülkedeki sabit varlıklara yatırımların bu yıl yüzde 6,6 azalacağına işaret eden Reşetnikov, şöyle konuştu:

"Rusya'da yatırım ortamı hızlı bir şekilde toparlanmayacak. Yatırımların kriz öncesi seviyelerine gelmesi 2022'den önce olmayacak. Bu yıl krize karşı ciddi bir şekilde artırdığımız yatırım harcamalarını gelecek yıl da sürdürmemiz zor."

Kaynak: AA