Rusya'da son 24 saatte 601 yeni koronavirüs vakası
Rusya'da son 24 saatte 601 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.
03.04.2020 10:50 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:50
Rusya'da son 24 saatte 601 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı 4 bin 149'a çıktı.
Rusya'da bir günde 601 kişide daha koronavirüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 4 bin 149'a yükseldi. Ülkede testleri pozitif çıkan 4 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle, hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e çıktı. Ülkede 281 kişinin iyileşerek taburcu olduğu bildirildi.
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Kaynak: DHA