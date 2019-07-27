Rusya'da küçük uçak, su dolu kuyuya düştü

Rusya'da küçük uçak, su dolu kuyuya düştü

Rusya'da küçük uçak su dolu kuyuya düştü.

Rusya'da küçük uçak, su dolu kuyuya düştü
Rusya'da küçük uçak su dolu kuyuya düştü. İlk belirlemelere göre uçakta 2 kişi olduğu; sağlık durumlarının belirlenemediği belirtildi.

Uçak, Serpuhov şehrinin yakınlarında bulunan Drakino bölgesindeki su dolu kuyuya düştü. Acil durum yetkilileri, uçakta 2 kişinin bulunduğunu; sağlık durumlarının henüz belirsiz olduğunu duyurdu.


Kaynak: DHA
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