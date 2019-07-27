Rusya'da küçük uçak, su dolu kuyuya düştü
Rusya'da küçük uçak su dolu kuyuya düştü.
Rusya'da küçük uçak su dolu kuyuya düştü. İlk belirlemelere göre uçakta 2 kişi olduğu; sağlık durumlarının belirlenemediği belirtildi.
Uçak, Serpuhov şehrinin yakınlarında bulunan Drakino bölgesindeki su dolu kuyuya düştü. Acil durum yetkilileri, uçakta 2 kişinin bulunduğunu; sağlık durumlarının henüz belirsiz olduğunu duyurdu.
Kaynak: DHA
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