Rusya'da anayasa değişikliği referandumu 22 Nisan'da yapılacak

26.02.2020 19:48 | Son Güncelleme: 26.02.2020 19:48

Rusya'da siyasi sistem değişikliğini kapsayan anayasa değişikliği referandumunun 22 Nisan'da yapılacağı duyuruldu.

Devlet Başkanı Vladimir Putin, anayasa değişikliği konusunda Anayasa Değişikliği Komisyonu ile toplantı yaptı.

Toplantının ardından Anayasa Değişikliği Komisyonu üyesi ve Duma milletvekili Pavel Kraşeninnikov gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin'in, referandumun 22 Nisan'da yapılması teklifini kabul ettiğini söyledi.

Bu tarihin Anayasa Değişikliği Komisyonu Eş Başkanı Andrey Klişas tarafından teklif edildiğini belirten Kraşeninnikov, "19 Nisan'da Ortodoksların paskalya orucu bitiyor, 24 Nisan'da ise Müslümanlar için ramazan orucu başlıyor. Bu açıdan bu tarih, referandum için en uygun tarih." ifadesini kullandı.

Putin, mevcut siyasi sistemde değişiklik yapılmasına yönelik kararını geçen ay Federal Meclis toplantısında yaptığı konuşmada açıklamıştı.

Anayasa değişikliği ile ilgili referandum tarihi belirlense de tasarı üzerinde çalışmalar devam ediyor. Referandum sonucunda kabul edilmesi halinde anayasa değişikliğine ilişkin tasarı Putin tarafından imzalanarak onaylanacak.

Putin'in önerdiği yeni sistemin getirdikleri

Genel olarak, Putin'in anayasada yapmak istediği değişiklik ile devlet başkanına ait bazı yetkiler hükümet ve parlamentoya dağıtılacak.

Mevcut sistemde devlet başkanı, başbakanı parlamentonun alt kanadı Dumanın onayıyla atıyor. Duma, başbakan yardımcıları ve kabine üyelerini de başbakanın önerisiyle görevden azledebiliyor.

Putin'in önerdiği değişiklikle, devlet başkanı, başbakan, başbakan yardımcıları ve icracı bakanları Dumanın onayından sonra atayabilecek.

Önerilen adayların atanmasını reddedemeyecek devlet başkanı ancak görevden alma yetkisine sahip olacak. Savunma, içişleri ve dışişleri gibi bakanları ise Federasyon Konseyi ile istişare edildikten sonra atanabilecek.

Başbakanın mevcut sistemdeki yetkisi, icracı bakanları ve başbakan yardımcılarını devlet başkanına önermeyi kapsıyor. Putin'in getirmek istediği yeni sistemde ise başbakan, söz konusu önerileri Dumaya yapacak.

Söz konusu değişiklikler, Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyini de içeriyor. Federasyon Konseyi, mevcut sistemde Anayasa Mahkemesi, Yüksek Mahkeme yargıç adaylarını atama, başsavcıyı da atama ve görevden alma yetkisine sahip.

Değişiklikler kabul edilirse Federasyon Konseyi, Anayasa Mahkemesi ve Yüksek Mahkeme yargıçlarını atama yetkisini korurken, görevden alma yetkisine de sahip olacak. Ayrıca, konsey, savunma, içişleri ve dışişleri gibi bakanların atamasını devlet başkanıyla istişare edecek.

Öte yandan Dumanın da yetkileri genişleyecek. Mevcut sistemde, başbakan atamaları konusunda başkana onay veren Duma, reformlar yürürlüğe girerse artık başkanın önerdiği başbakan, başbakan yardımcıları ve icracı bakanların atamasını oyladıktan sonra onaylayacak.

Devlet başkanına ülkeyi ilgilendiren en önemli konularda danışmanlık yapan Rusya Devlet Konseyinin de yetkilerinin belirlenmesi önerilen değişiklikler arasında.

Başkan adaylarının en az 25 yıl Rusya'da kalıcı olarak ikamet etmeleri şartının getirilmesini öneren Putin, adayların, adaylık sırasında veya öncesinde de yabancı vatandaşlık veya oturum iznine sahip olmamaları gerektiğini savunuyor.

Putin, federal makamlardaki başkan, milletvekili, senatör ve hakimlerin de yabancı vatandaşlığa, oturma iznine veya "başka bir devletin topraklarında kalıcı olarak ikamet etmelerine izin veren başka bir belgeye" sahip olmamalarını talep ediyor.

Kaynak: AA