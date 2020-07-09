Ruslar, Türkiye'ye gelebilmek için engelleri aşıyor
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Ruslar, Türkiye'ye gelebilmek için engelleri aşıyor

Ruslar, Türkiye'ye gelebilmek için engelleri aşıyorAntalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan ve pandemi sürecinden önce Rusya'ya gidip geri dönemeyen bir Rus vatandaşı, 2 gün içerisinde 4 uçak değiştirerek Alanya'ya geldi.

09.07.2020 15:36 | Son Güncelleme: 09.07.2020 15:45

Ruslar, Türkiye'ye gelebilmek için engelleri aşıyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan ve pandemi sürecinden önce Rusya'ya gidip geri dönemeyen bir Rus vatandaşı, 2 gün içerisinde 4 uçak değiştirerek Alanya'ya geldi. Alanya'da yaşayan bazı yerleşik Ruslar ise ilçeye gelebilen Ruslar olduğunu, daha fazlasının da gelmek için sınırların açılmasını beklediğini anlattı.

Her yıl yaklaşık 7 milyon Rus turisti ağırlayan Antalya ve Alanya bölgesinde bu yıl koronavirüs nedeniyle turizm sezonu geç başladı. Rusya ile karşılıklı uçuşlar henüz başlamadığı için bölgeye gelemeyen Rus turistler, Antalya'ya ve Alanya'ya gelmek için gün sayıyor. Birçok vatandaş sınırların açılmasını beklerken, Alanya'da evi olan ve dönmek isteyen Ruslar ise ülkeye gelmek için farklı yolları deniyor. Rusya'dan direkt uçuşların 15 Temmuz'dan sonra açılması beklenirken, Belarus üzerinden uçuşların olduğunu öğrenenler bu yola başvuruyor. Bunlardan biri de 10 yıl önce Alanya'dan ev alan ve 4 yıldır yerleşik olarak Mahmutlar Mahallesi'nde yaşayan Inga Leonardovna oldu. Haziran ayında, Belarus'un Minsk kentinden Türkiye'ye gelmek isteyenler için 3 uçak ayarlandı. O bölgede yaşayan Türk vatandaşları ve Türkiye'de ikameti bulunan Rus vatandaşlarını taşıyacak uçaklar, 19, 26 ve 29 Haziran'da Minsk'ten İstanbul'a havalandı. Rusya'nın Ural bölgesindeki Perm kentinde bulunan Leonardovna, 26 Haziran'daki uçağa bilet alarak Türkiye'ye yola çıktı. Önce Perm'den Moskova'ya, Moskova'dan Minsk'e, Minsk'ten İstanbul'a gelen Leonardovna, en son İstanbul'dan Alanya Gazipaşa Havalimanı'na gelerek Alanya'daki evine ulaştı.

'TÜRKİYE'YE GİTMEK İÇİN BİR SÜRÜ YOL DENEDİM'

Yaşadığı bu ilginç macerayı anlatan Leonardovna, "Rusya'dan çıkmak için bir sürü yol denedim. Öncelikle Türk Hava Yolları'yla Rusya uçuşlarını sık sık kontrol ettim. Örneğin cuma günü uçuş vardı ama öncesinde pazartesi günü iptal oldu. Sonra Moskova'daki Türkiye Büyükelçiliği'nden bilgi almaya çalıştım. Onlara birkaç kez ikametimi gönderdim. Aradım çok kez ama hiç kimse benimle konuşmadı. Her şeyi denedim ama sonuç alamadım. Tabii ki dünyada güzel insanlar var. Mahmutlar'da yaşayan bir arkadaşımdan Moskova'dan Minsk'e 3 uçak olacağını öğrendim. 19, 26 ve 29 Haziran tarihlerinde uçak olacağını söyledi. 19 Haziran'daki geçti ve ben 4 uçakla Türkiye'ye gitmeye karar verdim" diye konuştu.

'HİÇ KORKMADIM'

Yolculuğunun yaklaşık iki gün sürdüğünü anlatan Leonardovna, Rusya'da işleri olduğu için gittiğini, Antalya'dan Perm'e kalkan son uçakla oraya ulaştığını ifade etti. Leonardovna, "Uçaklar arası çok zaman vardı, çok bekledim. Ben havalimanından hiç çıkmama kararı aldım. Koronavirüs dolayısıyla çıkmak istemedim. Bu tabi ki bu çok doğru bir karardı. Bende bagaj da yoktu. O yüzden çok rahat geldim. Hiç korkmadım. Benim şehrimde hava çok soğuktu. Üzerimde kışlık kıyafetlerim vardı. Bu da benim için çok sıkıntı değildi. Minsk'te 35, Gazipaşa'da 38 dereceydi" diye konuştu.

'ALANYA ÇOK GÜVENLİ'

23 yıldır Alanya'da yaşayan ve Türk vatandaşı olan Eğitim Sanat Kültür Rus Derneği (EDURUS) Başkanı Elena Soufianova, Alanya'ya gelebilen Ruslar olduğunu, daha fazlasının da gelmek için sınırların açılmasını beklediğini anlattı. Soufianova, şunları söyledi:

"Belarus'tan özellikle Minsk üzerinden geliyorlar. Bazen insanlar, özellikle Moskova'da oturmayanlar 3-4 uçak değiştirip Alanya'ya gelmeye çalışıyor. Genel olarak buraya ilk kez gelenler değil, buradan ev alanlar, arkadaşı olanlar geliyor. Onlara artık turist demek yanlış olur, onlar yeni Alanyalılar. Yeni turistler de tabi ki sabırsızlıkla sınırların açılmasını bekliyor. Güvenlik konusunda Alanya bana göre çok başarılı. Vaka sayısı çok düşük, yok gibi bir şey. Sürekli her zaman Alanya Belediyesi, polis, jandarma tarafından gerekli önlemler alınıyor. Ben geçen gün bir deney uyguladım. Bir alışveriş merkezine maskesiz girmeye çalıştım. Bu tabi ki yanlış ama denemek için yaptım. Maskesiz girdim, küçük bir dükkan. Hızlıca su alıp kasaya geçtim. Kasiyer hanımefendi bana en az beş dakika bir not okudu. Dedi ki, 'Böyle bir şey yapamazsınız. Yasak, tehlikeli.' Tamam dedim özür dileyip bir daha yapmayacağımı söyledim. Yani sadece devlet tarafından değil, aramızda olan insanlar da güvenliğe çok dikkat ediyor. Plajlar, oteller, otobüsler. Otobüse maskesiz hiç kimseyi almazlar. Hiçbir dükkana maskesiz giremezsiniz. Plajları, şezlongları arkadaşlar mutlaka dezenfekte ediyor. Bu arada hava, deniz çok güzel. İnsanlar turistleri bekliyor."

'TÜRKİYE HAZIR'

10 yıl önce geldiği Türkiye'ye aşık olan ve Alanya'ya yerleşen gazeteci Anastasia Petrova Çetinkaya, yaklaşık 7 yıldır Türkiye'nin ve Alanya'nın gönüllü tanıtım elçiliğini yapıyor. Çetinkaya, Rusya'daki birçok vatandaşın da Alanya'ya gelmek için can attığını söyledi. Çetinkaya oradaki arkadaşlarıyla konuştuğunu, sık sık sınırların ne zaman açılabileceğini sorduklarını belirterek, şöyle dedi:

"Türkiye'de sağlıkla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Türkiye, Antalya ve Alanya hazır. Yurtdışında yaşayan turistler ve Ruslar Türkiye'yi seviyorlar, her sene geliyorlar. Alanya bu sene herkesi bekliyor. Koronavirüsten dolayı uçuşlar olmadığı için gelemiyorlar. Tabi ki buraya gelmek isteyenler yol buluyor. Benim de birçok arkadaşım, sürekli 'Anastasia biz ne zaman gelebiliriz' diye yazıyor. Ben onlara uçuşları takip etmelerini söylüyorum. 15 Temmuz'dan sonra başlayacak diye biliyorum. Belarus üzerinden ya da başka ülkeler üzerinden gelebilirler. Dediğim gibi Türkiye hazır, her yer açık, buyurun gelin. Alanyamıza gelin. Geldiklerinde görecekler Türkiye'de sağlıklı turizm var. Görecekler ne kadar güvenli bir ülkede, ne kadar güvenli bir Alanya'da yaşıyoruz."

Ruslar, Türkiye'ye gelebilmek için engelleri aşıyor

Kaynak: DHA

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