Rus teknik adam Cherchesov: Rusya için en ideal rakip Türkiye

" Türkiye'yi seviyorum. Orada çok iyi ilişkilerim var. Türk Milli Takımı'nı çalıştırmak için müzakereler yapmıştık"

Siyamend KAÇMAZ - MOSKOVA/ DHA -

Rusya Futbol Milli Takımı eski teknik direktörü Stanislav Cherchesov, bu akşam yapılacak 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu kura çekimi öncesi Rusya için en ideal rakibin Türkiye olduğunu söyledi.

Cherchesov, Rusya'nın Komsomolskaya Pravda gazetesine verdiği demeçte, Rus Milli Takımı'nın olası rakipleri arasında en ideal takımın Türkiye olduğunu belirterek, "Türkiye'yi iyi tanıyoruz, son beş yılda en çok Türkiye ile oynadık. Belçika ile dört maçımız, Türklerle altı maçımız var. Bu maçlarda oldukça iyi oynadığımızı söylemeliyim. Türklerin şu anda ne durumda olduklarını anlıyoruz. Türkiye'nin gerçekten çok iyi oyuncuları, harika kişilikleri var. Ancak şu anda milli takımın henüz dengeli olmadığı açık. Tabii mart ayında ne olacak bilmiyorum. Dört ay sonra nasıl olacaklar? Biz nasıl olacağız? Dört aylık bir süre milli takımlar için uzun bir mola. Burada pek çok şeye deneyimler karar verecek. Antrenörlerin takımı kış tatiline hazırlarken sahip olduğu deneyim çok önemli. Bu tecrübe bazı antrenörlerde var, bazılarında yok. Bu tecrübe play-off'larda belirleyici bir faktör olabilir" diye konuştu.

15.11.2020 Türkiye 3-2 Rusya

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

Demirören Haber Ajansı / Siyamend Kaçmaz - Spor Haberleri

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