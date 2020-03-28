Rus ordusu İtalya'da... Bergamo'da koronavirüse karşı ortak mücadele Rusya tarafından İtalya'ya gönderilen askeri uzmanlar, Bergamo kentine ulaştı ve İtalyan uzmanlarla birlikte koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında çalışmalara başladı.

Rusya tarafından İtalya'ya gönderilen askeri uzmanlar, Bergamo kentine ulaştı ve İtalyan uzmanlarla birlikte koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında çalışmalara başladı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bergamo'da polimeraz zincir reaksiyonu ve genotipleme laboratuvarı, dezenfeksiyon amaçlı özel ekipman noktaları kuruldu" ifadeleri kullanıldı. 22 araçtan oluşan konvoydaki Rus askeri uzmanlar ve İtalyan meslektaşları, Bergamo'da İtalyan-Rus Koronavirüsle Mücadele Merkezi kuracak.

Öte yandan, Rus askeri uzmanların Bergamo'da hastaların tedavi edildiği sağlık tesislerinde incelemelerde bulundukları da kaydedildi. Bergamo'ya giden askeri konvoyda, mobil analiz ve tanı kompleksi, dezenfektan mobil dezenfeksiyon araçları, koronavirüslü ağır hastalar için özel ekipmanların yer aldığı bildirildi.

Görüntü Dökümü-------------------------------Rus askerlerinin Bergamo'daki görüntüleri-Ekipmanların hazırlanışı ve detaylar-Rus askerlerin sağlık tesislerinde incelemeleri

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Kaynak: DHA