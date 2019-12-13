Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus donanmasına ait bir kargo gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

13.12.2019 16:30 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:36
Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus donanmasına ait bir kargo gemisi, 'ndan geçti.


Ege Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması Karadeniz Filosu'na bağlı "Dvinitsa-50" isimli askeri kargo gemisi 16.20 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.


Boğaz geçişini tamamlayarak Marmara Denizi'ne doğru seyreden gemiye Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

Kaynak: AA
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