Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus donanmasına ait bir kargo gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
13.12.2019 16:30 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:36
Rus donanmasına ait bir kargo gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Ege Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması Karadeniz Filosu'na bağlı "Dvinitsa-50" isimli askeri kargo gemisi 16.20 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.
Boğaz geçişini tamamlayarak Marmara Denizi'ne doğru seyreden gemiye Sahil Güvenlik botu eşlik etti.
Kaynak: AA