Ruanda ve Burundi Dışişleri Bakanları ilişkileri normalleştirmek için bir araya geldi
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Ruanda ve Burundi Dışişleri Bakanları ilişkileri normalleştirmek için bir araya geldi

20.10.2020 18:27 | Son Güncelleme: 20.10.2020 18:30
Ruanda ve Burundi Dışişleri Bakanları ilişkileri normalleştirmek için bir araya geldi

Ruanda ve Burundi Dışişleri Bakanları, iki ülke arasında iki ülke arasında ilişkilerin normalleştirilmesi için bir araya geldi.

Ruanda ve Burundi Dışişleri Bakanları, iki ülke arasında iki ülke arasında ilişkilerin normalleştirilmesi için bir araya geldi.

Sınır bölgesi Nemba-Gasenyi'daki görüşme sonrası Ruanda Dışişleri Bakanı Vincent Biruta ile Burundi Dışişleri Bakanı Albert Shingiro ortak açıklama yaptı.

Ortak açıklamada, "Bu görüşme, iki komşu ülke ilişkilerinin normalleştirilmesi amacıyla atılmış tarihi bir adımdır." ifadesine yer verildi.

Bakanlar, ilişkilerin yeniden canlandırılması noktasında kararlı olduklarını açıkladı.

İki ülke arasındaki ilişkiler, Burundi güvenlik güçleriyle muhalifler arasında 2015'te Bujumbura'daki çatışmalar sonrası gerilmişti.

Burundi hükümeti, Ruanda'nın muhaliflere destek verdiğini iddia etmiş, Ruanda ise bu iddiayı reddetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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