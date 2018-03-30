Rona Yırcalı'dan Gençlere Tavsiyeler

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Ahilik Paneline katılan DEİK İcra Kurulu Başkanı ve Yırcalı Holding Onursal Başkanı Roca Yırcalı gençlere tavsiyelerde bulunarak tecrübelerini paylaştı.

DEİK İcra Kurulu Başkanı ve Yırcalı Holding Onursal Başkanı Roca Yırcalı Rona Yırcalı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Ahilik Paneline katıldı. Panel sonrası gençlerle tecrübelerini paylaşan Yırcalı "1962 yılından bu tarafa ekonomik hareketlerin, yaptırımların tecrübelerin içindeyim. Dolayısıyla o günden bu güne kadar aktif olarak ülkenin sorunlarıyla, ekonominin gidişatıyla ve bir kısımda yurt dışında ki kuruluşlarda vazife yaparak Türkiye'yi ekonomik ağırlıklı olarak çeşitli uluslar arası birimlerde hem temsil etmek hem tanıtmak hemde belki de Türkiye'nin konumuna azda olsa katkı bulunmak imkanı buldum. Bunun içinde tabi iftihar ediyorum. Bunları niçin söylüyorum? Biz Balıkesir olarak da ülke olarakda yaptıklarımızı ve ilerlememizi değerlendirmeyi kıymetini bilmeyi pek sevmeyiz ve sevmediğimiz kanaatindeyim. Bir nevi biz kendimizi dövmeyi severiz biraz. Başkalarının bizi dövmesine pek fazla fırsat vermeden"dedi.

O günkü ihtiyaçla bu günkü ihtiyaçlar çok fazla değişmedi

Geçmişle ilgili olan gelişmeleri görmekte biraz acemi olunduğuna dikkat çeken Rona Yırcalı "Biraz önce hocalarımızın söylediği Selçuklulardan Anadolu'ya ilk yerleşmesinden bu yana gelen gelişmeleri Ahiliğin önemli temel taşlarını hep birlikte gördük. Bu gün o konu biraz geride kalmakla beraber, onun toplumumuz için o ihtiyaçları gidermekte olan bir çok bakanlıklarımız var. O günkü ihtiyaçla bu günkü ihtiyaçlar çok fazla değişmiş değil. Ana yaklaşımlar olarak bunun böyle olduğunu görüyoruz"şeklinde konuştu.

4 bine yakın çalışanımız var

Bir kaç mütevazi kuruluşun başında vazife yaptığını ve uzun senelerden beri çalıştığını belirten Yırcalı "Aşşağı yukarı 4 bine yakın bir çalışanı olan bir gurubun başındayız. Bunlarda çok önemli iş sahibi olmak iş yeri açabilmek, ekonomik hayata katkıda bulunmak bir ekonomik kalkınmanın ancak iş yeri açmak yoluyla olabileceğine inanmış bir insanım. Tecrübelerinde böyle söylemesinin yanı sıra bununda ben hayatımda örneğini gördüm hep beraberde bunu yaşıyoruz. ve ekonomik kalkınmanın da yalnız bu yolla olduğunu, enflasyonun düşürülmesini, işsizliğin azaltılmasını, gelirin adil bir şekilde gene ahiliğe işaret edersek adil bir şekilde dağıtılmasını ancak ve ancak hatta sosyal konuların belli bir yüzeye gelmesi ve eşit olarak bölünmesininde bütün bunların iş yeri açılmasını orada insanların çalışmasını ve çalışan insanlarında daha da çoğalmasını her seviyede insanların maddi konuda olduğu kadar manevi olarakda tatmin olmasıyla sağlanabildiğini ve toplumların bütün kanallarının ancak bu şekilde doğru ve uzun vadede sağlıklı bir biçimde işleyeceğine inanmış bir insanım. Bunu da bir çok yerde görüyoruz"şeklinde konuştu.

Gençlere tavsiyeler

Gençlere örnekler vererek tavsiyelerde bulunan Rona Yırcalı "Bilhassa genç arkadaşlar bize düşen vazifeki ben bunu kendi hayatımda bir yere kadar yapmış vaziyetteyim. Ekonomik hadiselerin dışında kendi yaptığınız işin dışında o şehrin, o ülkenin sosyal bakımdan ve genel manada olan ihtiyaçlarına cevap verecek hareketler yapmanızı kuruluşlarda vazife almanız ve ona katkıda bulunmanızda büyük fayda olduğunu ifade ediyorum. Bu fotoğrafcılık kursuna katılmak ve orada yer olmak olduğu gibi odalarda esnaf birliklerinde vazife almak, Kızılay'ın yaptığı işlere katkıda bulunmaktan tutunda vakıflarda hizmet etmekte faydalı olur. Ben hayatımın yüzde 70'ni vakıflara kamuya dönük vazifelerle dolduruyorum. Bu bugün benim yaşımdan dolayı değil biz 1980 yılında Balıkesir Sanayi Odası'nı kurduğumuz zamandan bu yana bu bu şekilde olmuştur. Bunun son derece önemli olduğunu ve günün sonunda kalıcı olanında bu olduğunu ifade etmek istiyorum. Aile sahibi olmak, iyi bir gelir sahibi olmak hepimizin yapmak istediği ve yapmaya mecbur olduğu şey ama ben onun paralelinde yapılmasında fayda gördüğümü ve burada sizlerle paylaşmak istediğim bir konu"dedi. - BALIKESİR