Roma dönemi kaya mezarlarda defineci tahribatı

Kent merkezine 70 kilometre uzaklıktaki Büget Mahallesi'nde, Doğu Roma İmparatorluğu döneminden kalma 2 bin yıllık kaya mezarlar yer alıyor. Özel olarak inşa edilen kaya mezarlar geçen süreçte defineciler tarafından tahrip edildi. Defineciler, kaya mezarların kapaklarını çalarak, içini tamamen boşalttı. Mezarlardan geriye kaya parçası kaldı.

Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Son Dakika Haberleri