Robot Köpek Spot Çoban Olarak Karşımıza Çıktı!
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Robot Köpek Spot Çoban Olarak Karşımıza Çıktı!

Neredeyse her ay karşımıza yeni bir özelliği ile çıkan robot köpek spot, çoban olarak boy gösterdi.

Robot Köpek Spot Çoban Olarak Karşımıza Çıktı!
23.05.2020 03:45 | Son Güncelleme: 23.05.2020 03:48

Neredeyse her ay karşımıza yeni bir özelliği ile çıkan robot köpek spot, çoban olarak boy gösterdi. Kısa bir süre önce sağlık sektöründe de kullanılabileceğini ortaya çıkan robotlar, ilginç alanlarla devam ediyor. Bakalım bu defa robot köpek neleri başardı.

Japon teknoloji devi SoftBank çatısı altında faaliyet gösteren Massachusetts merkezli mühendislik ve robotik tasarım şirketi Boston Dynamics, kısa bir süre içerisinde büyük popülerlik kazandı. Özellikle de robot köpek spot en fazla göz önünde olan robotlar içerisinde yer alıyor. Hatırlayacağınız üzere bir keresinde, insanların sosyal mesafeye uymaları konusunda da robot köpekler kullanılmıştı.

Robot köpek spot çobanlara meydan okuyor

Çobanlık, tarihin en eski mesleklerinden bir tanesi olarak biliniyor. İnsanların ilk olarak yerleşim hayatına geçtiği günden bu zamana kadar sürekli olarak çobanlar vardı. Muhtemelen sizlere robotların çobanlık da yapabildiğini söylersek, büyük bir şaşkınlık yaşarsınız. Bu, sonunda gerçek oldu.

Henüz yeni yeni gelişmiş özelliklere sahip olan robotlar, kayalık arazilere dayanabildiği için çobanların gidemediği yerlere ulaşabiliyor. Ayrıca çok güçlü bir haritalandırma sistemine sahip ve böylece hiç kaybolmadan sürüyü rahatlıkla kontrol edebiliyor.

Kızılötesi sistemleri kullanıldığı için etrafındaki nesneleri zorlanmadan tespit edebilen bu robotlar, herhangi bir yönlendirmeye ihtiyaç duyuyor. Normal şartlarda herhangi bir robotik nesne kullanıldığında onu yönlendirilecek birisi de gerekir. Ancak bu robotlar birbirinden bağımsız bir şekilde ve online bağlantıya ihtiyaç duymadan çalışabiliyor. Aşağıya robot köpek spot çobanlık yaparken çekilmiş bir video bıraktık. İzledikten sonra video ile ilgili yorumlarınızı yazmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir

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