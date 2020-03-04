Rize ve Ordu'da Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

04.03.2020 15:18 | Son Güncelleme: 04.03.2020 15:36

Rize ve Ordu'da vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları, Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.

Rize'de Sivil Toplum Gönüllüleri Platformunca 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında düzenlenen programda, şehitler için Kur'an- Kerim okunarak dua edildi.

Platform adına gazetecilere açıklama yapan Vatan Karakaş, Bahar Kalkanı Harekatı'nın, Türk milletinin ortaya koyduğu seferberlik ruhunun eşsiz örneklerinden biri olduğunu söyledi.

Türkiye'yi tehdit eden tüm unsurlara karşı yürütülen mücadelenin geçmişte olduğu gibi bugün de devlet millet bütünleşmesiyle birlik beraberlik içinde başarıya ulaşacağına yürekten inandığını vurgulayan Karakaş, "Bu süreçte ülkemizin yüksek menfaatlerini, sınırlarımızı ve geleceğimizi korumak için kararlılıkla görevlerini ifa eden kahraman güvenlik güçlerimizle gurur duyuyoruz." dedi.

"Bizler terörü yerinde kurutmaya dönük verilen bu mücadelenin aynı şekilde kararlılıkla devam ettirilmesi gerektiğini savunuyoruz. Rize'nin sivil toplum örgütleri olarak kadim milletimizin bir parçası olmakla iftihar ediyoruz. Bölgemizde yaşanan gelişmeler doğrultusunda ülkemizin huzur ve güvenliği için devletimiz aldığı her kararın arkasında olduğumuzu ifade ediyoruz." ifadelerini kullanan Karakaş, şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere ise acil şifalar diledi.

Öte yandan, program boyunca paramotor uçurularak gökyüzünde Türk bayrağı açıldı.

Ordu

Ordu'nun Aybastı ilçesindeki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, basın açıklamasıyla Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.

Memur-Sen İlçe Başkanı Beytullah Saygı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü salonunda düzenlenen toplantıda, ülke güvenliği ve menfaatlerini esas alan, aynı zamanda bölgede barışın tesisi ve muhafazasını gözeten adımları sonuna kadar desteklediklerini vurguladı.

Son günlerde İdlib'de yaşananların kendilerini derinden üzdüğünü belirten Saygı, rejim unsurları tarafından düzenlenen hain saldırılarda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralı askerlere acil şifalar diledi.

Kaynak: AA