Rize ve Artvin'de beklenen yağış başladı (5)
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Rize ve Artvin'de beklenen yağış başladı (5)

Rize ve Artvin'de beklenen yağış başladı (5)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ARHAVİ YİNE SELE TESLİMMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ani sel, heyelan ve taşkın uyarılarında bulunduğu Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki Artvin'de yağış etkili oldu.

ARHAVİ YİNE SELE TESLİM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ani sel, heyelan ve taşkın uyarılarında bulunduğu Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki Artvin'de yağış etkili oldu. 22 Temmuz'da selin vurduğu Arhavi ilçesi 2'nci kez şiddetli yağışların etkisi altında kaldı, sokaklar nehre döndü, bazı ev ve iş yerleri ile binaların zemin katlarını su bastı. Yaklaşık yarım saatlik yağışın ardından debisi yükselen deredeki suyun taşması sonucu Boğaziçi Mahalle'si sulara teslim oldu. Vatandaşlar yağışın başladığı ilk saatlerde bulundukları yeri terk edip, binaların üst katlarına çıkarak tedbir aldı. Mahallede kimi vatandaşlar da sırtlarında çocuklarını taşıyarak, göle dönen yolda ilerleyip, güvenli alana gitti. Bölgede hazırda bekletilen ekipler de, suyun tahliyesi için çalışmalara başladı. Sel bölgesinde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Arhavi'ye gelerek taşkın yaşanan noktalarda incelemelerde bulundu. Yer yer sağanak olarak süren yağışın, giderek kuvvetlenmesi bekleniyor.


İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Rize ve Artvin'de beklenen yağış başladı (5)
Rize ve Artvin'de beklenen yağış başladı (5)
Rize ve Artvin'de beklenen yağış başladı (5)
Rize ve Artvin'de beklenen yağış başladı (5)
Rize ve Artvin'de beklenen yağış başladı (5)
Rize ve Artvin'de beklenen yağış başladı (5)
Rize ve Artvin'de beklenen yağış başladı (5)
Rize ve Artvin'de beklenen yağış başladı (5)
Rize ve Artvin'de beklenen yağış başladı (5)
Rize ve Artvin'de beklenen yağış başladı (5)
Rize ve Artvin'de beklenen yağış başladı (5)
Rize ve Artvin'de beklenen yağış başladı (5)
Rize ve Artvin'de beklenen yağış başladı (5)
Rize ve Artvin'de beklenen yağış başladı (5)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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