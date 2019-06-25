Rize'nin LGS'deki başarısı

Rize Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, Rize'de Liselere Geçiş Sınavında (LGS) genel net ortalamasında Türkiye dördüncüsü olduklarını bildirdi.

Koçak, yaptığı yazılı açıklamada, 1 Haziran 2019'da 3 bin 88 öğrencinin ter döktüğü sınacvın açıklanan sonuçlarından mutluluk duyduğunu belirtti.

Koçak, 2023 eğitim vizyonu çerçevesinde Rize'de tüm resmi ortaokulların okul idarecileri, 8. sınıf rehber öğretmenleri ve branş öğretmenleri ile bir araya gelerek LGS'ye yönelik bilgilendirme ve istişare toplantıları gerçekleştirdiklerini kaydederek, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda yetenek temelli yönlendirme, beceri temelli ölçme değerlendirme ve düzeltme kuralının başarıya etkisi konularında bilinçlendirme çalışmaları yaptık. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ölçme Değerlendirme Ana Bilim Dalı öğretim üyelerince ilimiz beceri temelli soru yazarı komisyon üyelerine ölçme değerlendirme alanında çeşitli eğitimler aldırdık. Bu öğretmenlerimize beceri temelli soruların hazırlanması konusunda büyük katkı sağladık. Soru yazarı ekibimizce hazırlanan soruları öğrencilerimizle çeşitli şekillerde paylaşarak öğrencilerin beceri temelli sorulara adaptasyonunu sağladık. Okuduğunu anlama becerisinin temel alındığı LGS'deki başarımızın artmasında geçmiş yıllardan bugüne uyguladığımız kitap okuma projelerinin başarısının da katkısı olduğu tartışılmaz bir gerçektir."

Tüm bu çalışmalarla ektikleri fidanların meyve vermeye başladığını kaydeden Koçak, "2019 Ortaöğretim Kurumları Merkezi sınavında alt test ham puan ortalamalarına göre ilimiz Türkçe ve din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinin net ortalamalarında Türkiye birincisi, fen bilimleri ve TC inkılap tarihi ve Atatürkçülük derslerinin net ortalamalarında Türkiye dördüncüsü, matematik dersi net ortalamasında Türkiye dokuzuncusu, yabancı dil dersi net ortalamasında Türkiye onbirincisi ve ğenel net ortalamasında ise Türkiye dördüncüsü olmuştur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA