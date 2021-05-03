Ricardo Sa Pinto: "Her şeyi yaptık ama golü bulamadık"

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, sahalarında 1-0 mağlup oldukları Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Her şeyi yaptık ama golü bulamadık.

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, sahalarında 1-0 mağlup oldukları Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Her şeyi yaptık ama golü bulamadık. Kalan maçlarımızı kazanıp Avrupa hedefine ulaşmak istiyoruz" dedi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 39. haftasında konuk ettiği Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu. Gaziantep FK, bu sonuçla Avrupa kupalarına katılma yolunda önemli bir fırsatı teperek 54 puanda kaldı. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, mağlup oldukları için çok üzgün olduklarını söyledi.

"Her şeyi yaptık ama golü bulamadık"

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, "İlk beş dakika maça iyi başladık. İyi bir oyun oynamayı öngörmüştük. Daha sonra istediklerimizi yapamadık ve konsantrasyonumuzu kaybettik. Top bizdeyken de istediklerimizi yapamadık. Kenarları çok kullandıkları için orta sahayı desteklemek istedim. Bu değişiklikle oyun dengeli hale geldi. Maçta çok basit bir gol yedik. İlk yarıda yediğimiz bu gol bizi biraz geri itti. İkinci yarıda daha iyi oynadık. Takımım fiziksel olarak dinlenmediği için ilk yarıda istediklerimizi yapamadık. Bu yüzden ikinci yarıda sistemimizi değiştirdik. Sistem değişikliği sonrası daha iyi oynadık. Bir çok pozisyona girdik ama golü bulamadık. Golü bulamayınca sonuç böyle oluyor. Hedefimiz maçı kazanıp beşinci sıraya kadar çıkmaktı ama yapamadık. Bundan sonraki maçlarda bunu yapmaya çalışacağız" diye konuştu.

"Mirza kaliteli bir futbolcu ama çok çalışması lazım"

Son dakikalardaki performansıyla dikkat çeken Mirza Cihan ile ilgili bir soruya da cevap veren Sa Pinto, "Mirza'ya ilk şansı veren benim. Antrenmandaki çalışmalarıyla formayı hak ediyor ama daha fazla çalışıp, daha fazla geliştirmeli kendini. Ona biraz zaman lazım. Çalışıp daha da iyi olacaktır. Geleceği olan bir futbolcu" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı