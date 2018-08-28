Reyting Sıralamasında Koca Koca Yalanlar Birinci Olurken Ege'nin Hamsisi İkinci Oldu

Kanal D'nin yapımını Limon Film'in üstlendiği, başrollerinde Hakan Yılmaz, Evrim Alasya, Selen Uçer, Pelin Öztekin, Ferdi Sancar, Rüzgar Aksoy ve Tuğçe Karabacak'ın yer aldığı 'Koca Koca Yalanlar' dün yayınlanan bölümüyle tüm kategorilerde zirveye yerleşti. Reyting yarışının ikincisi ise TRT ekranlarında yayınlanan 'Ege'nin Hamsisi' oldu

ELEŞTİRİLERE RAĞMEN BİRİNCİ OLDU

Yayınladığı ilk bölümlerde konusundan dolayı eleştiri oklarına neden olan 'Koca Koca Yalanlar' dizisi, Tüm Kişilerde 4,30 reyting 14,59 izlenme payı, AB'de 5,07 reyting 18,16 izlenme payı ve 20+ ABC1 kategorisinde 5,00 reyting 16,17 izlenme payı alarak tüm kategorilerde günün en çok izlenen yapımı oldu.

ZİRVE EL DEĞİŞTİRDİ

Kanal D'nin yaz sezonuna damga vuran dizisi Koca Koca Yalanlar son bölümüyle takipçilerini ekrana kilitlemeyi başarırken elde ettiği sonuçlar da büyük övgü topladı. Ege'nin Hamsisi dizisi ise yeni haftada tahtını rakibine kaptırdı. Restoran sahipleri arasında yaşanan tartışmaların damga vurduğu dizide sıra dışı gelişmeler yaşandı.

KOCA KOCA YALANLAR DİZİSİNİN KONUSU

Üç çocuk annesi olan Müjgan kocası Ahmet ile birlikte sakin ve düzenli bir hayat yaşamaktadır. Mali müşavir olan Ahmet sabah sekiz, akşam beş çalışan iyi bir aile babasıdır. 17 yıl aynı yastığa baş koyan Müjgan ile Ahmet'in evliliği, Ahmet'in genç ve güzel bir kız olan Sude ile karşılaşmasıyla çatırdamaya başlar.

Müjgan başlangıçta kocasının kendisini aldattığına ihtimal vermez. Ancak kocasının da her geçen gün değiştiği gözünden kaçmamaktadır. Sude genç, güzel, hırslı ve zengin bir koca üzerinden istediği yaşama kavuşmak isteyen bir kadındır. Müjgan, yakın arkadaşları Nilgün ve Canan'ın desteğini alarak çetin bir mücadeleye girer. Üç kadın aşk, sadakat ve evlilikleri üzerinden hayatlarını sorgularken, o güne kadar farkına varmadıkları bütün gerçeklerle yüzleşirler.