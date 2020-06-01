Restoran ve kafeler hizmet vermeye başladı
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Restoran ve kafeler hizmet vermeye başladı

Siirt, Şırnak ve Elazığ'daki restoran ve kafelerde normalleşme sürecine uygun hizmet veriliyor.

01.06.2020 18:23 | Son Güncelleme: 01.06.2020 18:29

Siirt, Şırnak ve Elazığ'daki restoran ve kafelerde normalleşme sürecine uygun hizmet veriliyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrası normalleşme planı kapsamında çalışmaya başlayan restoran, kafe ve pastane gibi işletmeler, müşterilerini belirlenen kurallar dahilinde ağırlıyor.

Siirt

Siirt'te çay bahçesi işleten İbrahim Alptekin, uzun süreden sonra yeniden müşterileriyle buluştukları için mutlu olduklarını belirterek, "Günler öncesinden temizlik ve dezenfeksiyon hazırlıklarımızı tamamlayarak bugünü bekledik. Nihayet ilk müşterilerimiz geldi. Masa ve sandalye mesafelerini, yetkililerin uyarıları doğrultusunda sosyal mesafe kuralına göre dizayn ettik. Gelen müşterilere de eldiven ve maske dağıtıyoruz. Bir an önce normalleşmeyi umut ediyoruz." dedi.

Şırnak

Şırnak'ta lokanta işletmecisi Celal Gökalp de vatandaşlara yeniden hizmet vermenin heyecanını yaşadığını belirterek "Masaları sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde düzenledik. Müşterilerimize hizmet vermeye başladık. Temennimiz, bu salgının tamamen sona ermesi." ifadelerini kullandı.

Lokantacı Faruk Yıldız ise iki aydır sadece paket servisi yaptıklarını belirterek çalışanlar ve müşterilerin sağlığını korumaya yönelik gerekli önlemleri alıp hizmet sunduklarını söyledi.

Elazığ

Elazığ'da da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kullanıma kapatılan birçok iş yeri, tarihi ve turistik mekanların normalleşme sürecine dahil edilmesiyle yeniden hizmete açıldı.

Tarihi Harput Mahallesi'nde de normalleşme adımları kapsamında kafe, restoran gibi işletmelerin açılmasıyla hareketlilik başladı.

Restoran işleten Cihat Aslan, koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 2 aydır kapalı olan işletmelerini yeniden hizmete açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Müşterilerine, güven içerisinde hizmet verebilmek için gerekli tüm tedbirleri uyguladıklarını ifade eden Aslan, şöyle devam etti:

"Gelen müşterilerimizin öncelikle ateşini ölçüyoruz, eğer ateşleri yüksekse işletmemize almıyoruz. Ateşini ölçtüğümüz müşterilerimize daha sonra dezenfektan veriyoruz, ellerini dezenfekte ediyorlar, Maskesi olmayanlara maske veriyoruz. Ardından sosyal mesafe kurallarına uyacak şekilde masalarımıza yönlendiriyoruz."

İşletmeci Emre Candan ise normalleşme sürecinde uygulanması gereken tedbirlere uyarak kapılarını müşterilerine açtıklarını dile getirdi.

İlk gün olmasına rağmen müşteri yoğunluğunun memnuniyet verici olduğunu ifade eden Candan, "Müşteri yoğunluğumuz gayet iyi, gelen kişiler iç ferahlığıyla gelip yemeklerini yiyor." diye konuştu.

Restoran ve kafeler hizmet vermeye başladı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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