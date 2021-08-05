Resmi Gazete'de yayımlandı! Somali'ye 30 milyon dolarlık hibe verilecek
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Resmi Gazete'de yayımlandı! Somali'ye 30 milyon dolarlık hibe verilecek

Resmi Gazete'de yayımlandı! Somali'ye 30 milyon dolarlık hibe verilecek
Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Ekonomi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan "Milletlerarası Andlaşma" ile Somali'ye 30 milyon dolar hibe verilecek. Alınan kararda yardımın aylık 2.5 milyon dolar olacağı aktarılırken, Somali'nin verilecek hibeyi bütçe finansmanı ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi için kullanacağı ifade edildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Somali'ye aylık 2,5 milyon dolar olmak üzere ve 30 milyon doları aşmayacak şekilde hibe verileceği belirtildi.

MALİ VE İLERLEME RAPORU SUNMALARI İSTENDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile alınan kararda, Somali'nin 'hibeyi bütçe finansmanı ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi' için kullanacağı ifadeleri yer aldı. Somali'nin hibe için mali ve ilerleme raporu sunması istendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin "Donör", Somali Federal Cumhuriyeti'nin "Alıcı" olarak anıldığı anlaşmada şu ifadelere yer verildi:

1. Donör, iç hukuku ve yıllık bütçe ödenekleri çerçevesinde, alıcıya aylık 2.500.000 ABD doları olmak üzere 30.000.000 ABD dolarını aşmayacak şekilde hibe nitelikli bir finansal katkı sağlayacaktır.

2. Alıcı hibeyi bütçe finansmanı ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi amaçları için kullanacaktır.

3. Hibe, alıcının mali kuralları, idari düzenlemeleri ve uygulamalarına uygun olarak denetlenecektir.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Somali'ye 30 milyon dolarlık hibe verilecek
Resmi Gazete'de yayımlandı! Somali'ye 30 milyon dolarlık hibe verilecek
Resmi Gazete'de yayımlandı! Somali'ye 30 milyon dolarlık hibe verilecek

TOPLAMDA 84 MİLYON DOLAR HİBE VERİLMİŞTİ

Resmi Gazete'de yayımlanan 05 Kasım 2020 Tarihli ve 31295 Sayılı duyuruya göre Türkiye, IMF bünyesindeki Ağır Borçlu Fakir Ülkeler inisiyatifinin Somali'nin borcunun hafifletilmesi amacıyla başlattığı girişime, 3 milyon 487 bin dolara karşılık gelen 2 milyon 372 bin SDR'lik (özel çekme hakkı) hibe desteği verme kararı almıştı.

Somali'ye daha önce de, 31 Mayıs 2016'da 2016/8856 sayılı kararla 24 milyon dolar, 29 Eylül 2017'de 2017/10812 sayılı kararla 30 milyon dolar, 3 Ağustos 2019'da 1400 sayılı kararla 30 milyon dolar olmak üzere toplam 84 milyon dolar hibe verilmişti.

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Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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Resmi Gazete'de yayımlandı! Somali'ye 30 milyon dolarlık hibe verilecek - Haberler Ekonomi
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