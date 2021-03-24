Renault Mais'ten OİB MTAL öğrencilerine "elektrikli araç" desteği

UIudağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin (OİB) otomotiv sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanları yetiştirmek amacıyla kurduğu UIudağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine (OİB MTAL), Renault Mais tarafından yüzde 100 elektrikli araç bağışlandı.

Okulun Elektrikli Araçlar Dalı'nda kullanılmak üzere bağışlanan aracın teslim töreninde konuşan OİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Sabuncu, sektörde teknolojik dönüşümün yaşandığını söyledi.

Sabuncu, 2030 yılında üretilen araçların en az yüzde 50'sinin elektrikli olacağının öngörüldüğünü belirterek, "İklim değişikliği göz önüne alındığında, bu artık bir mecburiyet halini de aldı. Elektrikli araçlara duyulan ihtiyaç gün geçtikçe artıyor. Okulumuz da bu doğrultuda gerekli çalışmaları yapıyor. OİB MTAL hem Ar-Ge merkezi kurulacak okullardan biri olarak seçildi hem de bünyesinde Elektrikli Araçlar Dalı kuruldu. Sektör temsilcileri olarak okulumuzun maddi, manevi ve fikri olarak sürekli yanındayız. Bu elektrikli aracın öğrencilerimizin eğitimine olumlu katkı yapacağını düşünüyorum." dedi.

Renault Mais Satış Sonrası Müdürü Ersan Sarrafi de eğitime katkıda bulunma adına faydalı bir iş yaptıkları için gururlu ve mutlu olduklarını dile getirerek, ilerleyen süreçte de mesleki eğitime katkı sunmaya devam edeceklerini anlattı.

OİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Metin Sezer ise otomotivde Ar-Ge, yenilik ve tasarım merkezi olma yolunda uluslararası platformlarda temsil edilme adına yaptıkları çalışmalarla biz vizyon belirlediklerini aktardı.

Sezer, bu çalışmalar kapsamında sürekli yanlarında olan OİB'e, sektör temsilcilerine ve İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine teşekkürlerini sundu.

Konuşmaların ardından Sezer'e, yüzde 100 elektrikli aracın anahtarı teslim edildi.

Etkinliğe, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Muharrem Tüfekçi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Eğitim Şube Müdürü Bülent Altıntaş, sektör temsilcileri, Renault Mais bayileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Şan