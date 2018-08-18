Real Madrid'in Fransız Yıldızı Rafael Varane: Ramos Gibi Olmamı İstiyorlar, Çıldırıyorum

Real Madrid'in dünya şampiyonu Fransız yıldızı Varane, Sergio Ramos'a gibi olmasının istenmesinin kendisini çıldırttığını ifade etti.

Kendisinin bir oyun stili olduğunu ifade eden Varane, "Bazen benden Ramos gibi oynamam, onun gibi agresif olmam isteniyor. Benim kendi stilim var ve buna rağmen benim oyun stilimi defalarca değiştirmeye çalıştılar. İnsanlar benim başka bir oyuncu gibi olmamı istiyorlar ancak Ramos'u Ramos gibi kabul ediyorlar, değişmesini istemiyorlar. Ramos gibi olmamı isteyen insanlar beni çıldırtıyor" dedi.

"BU DURUMA TABİİ Kİ HAYIR DEMEM"

Fransa Milli Takımından arkadaşı Mbappe hakkında da konuşan Varane, "Mbappe ile taktik hakkında konuştuğum zaman sözlerimin bitmesine izin vermiyor, her şeyi çok çabuk anlıyor. Ballon d'Or'u kazanabilir mi? Bu olası. Benim için de aynı şeyleri söylüyorlar ve Ballon d'Or'u kazanma şansım varsa bu duruma tabii ki hayır demem" şeklinde konuştu.