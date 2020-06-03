Rasulayn'da bombalı saldırı girişiminde bulunan terörist ölü ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn'da bombalı saldırı girişiminde bulunan teröristin ölü olarak ele geçirildiğini bildirdi.
03.06.2020 16:43 | Son Güncelleme: 03.06.2020 17:04
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn'da bombalı saldırı girişiminde bulunan teröristin ölü olarak ele geçirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Rasulayn'da masum sivillerin olduğu bölgeye bomba yüklü motosikletiyle sızmaya çalışan PKK/YPG'li bir terörist, yol kontrol noktasında yapılan müdahaleyle bölgeden kaçmış ve bu esnada bombanın infilak etmesi üzerine amacına ulaşamadan ölü olarak ele geçirilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA