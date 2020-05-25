Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde sokaklar boş kaldı - Suruç
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Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde sokaklar boş kaldı - Suruç

Suruç ilçesinde cadde ve sokaklardan görüntüler Caddedeki kö Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde sokaklar boş kaldı ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde...

25.05.2020 13:05 | Son Güncelleme: 25.05.2020 13:09

Suruç ilçesinde cadde ve sokaklardan görüntüler

Caddedeki kö Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde sokaklar boş kaldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde de sessizlik hakim oldu.

Sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde, Şanlıurfa'da cadde ve sokaklar sessiz kaldı.

Görevliler dışında kimsenin dışarıda olmadığı kentte, yaya ve araç trafiği de en düşük seviyeye ulaştı.

Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde sokaklar boş kaldı - Suruç

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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