Ramazan Bayramı'na doğru
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Ramazan Bayramı'na doğru

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ramazan Bayramı'na doğru
22.05.2020 12:15 | Son Güncelleme: 22.05.2020 12:15

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Rektör Tabakoğlu, mesajında, Ramazan Bayramı'na erişmenin sevinç ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bayramların çok özel bir yere sahip olduğunu ifade eden Tabakoğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Bayramlar toplumsal dayanışmanın, yardımlaşmanın, hoşgörü ve kardeşlik duygularının en derin şekilde teessüs ettiği günlerdir. Mukaddes değerlerimizin yeşerdiği bu müstesna günlerin, tüm güzellikleriyle birlikte idrak edilmesi ve aynı maneviyatla gelecek nesillere aktarılması, en büyük temennimizdir. Bu yıl, her yıl olduğu gibi doya doya bayramlaşamayacak, büyüklerimizin ellerinden öpemeyecek olsak da çok yakındaki sağlıklı günlerin umuduyla tüm Trakya Üniversitesi ailesinin, öğrencilerimizin, değerli ailelerinin, milletimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyor, sağlıklı ve mutlu bir bayram diliyorum."

CHP Edirne Milletvekili Gaytancıoğlu'nun mesajı

Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gaytancıoğlu mesajında, bayramların toplumsal birliğin, güzel geleneklerin öne çıktığı günler olduğunu belirtti.

Bu yıl alışık olmadıkları biçimde bayram kutlayacaklarını ifade eden Gaytancıoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle sevdikleriyle bir araya gelemeyeceklerini bildirdi.

Bayramda tüm vatandaşların sağlıkları için alınan tedbirlere uyması gerektiğini vurgulayan Gaytancıoğlu, şunları kaydetti:

"Yüz yüze görüşmek yerine telefonlarla görüşmek zorundayız. Bütün yurttaşlarımdan sevdiklerinin sağlığı için kurallara uymalarını istiyorum. Bayramlar en çok çocuklara yakışır, çocuklar da bayramlara. Her çocuğun yüzünün güldüğü bir ülke, hepimizin her gününün bayram gibi geçeceği bir ülkedir aynı zamanda. O zaman bizim birinci görevimiz, yüzleri gülen çocuklarıyla, yarına umutla bakan bir Türkiye yaratmaktır. Bayramlarımızı özgürce kutlamamızı sağlayan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile şehit ve gazilerimizi şükran ve minnetle anarken bütün yurttaşlarımızın bayramını kutluyor, sevdikleriyle birlikte geçirecekleri sağlık ve huzur dolu nice bayramlar diliyorum."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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